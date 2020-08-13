جراد : بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد , الخميس بالجزائر العاصمة عن وجود بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة

وقال جراد في كلمة ألقاها في ختام لقاء الحكومة بالولاة أنه حسب الأرقام المقدمة فان 10 الى 20 بالمائة من توجيهات رئيس الجمهورية التي نفذت , مبرزا أنه صحيح هناك مشاكل مالية موضوعية وظرف صحي (كورونا) وظروف الماضي لكن هناك بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة مشددا على ضرورة مكافحة البيروقراطية , كما أوضح انه يجب العمل على بلوغ نسبة معتبرة من تجسيد برنامج رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية 2020 مشيرا الى أنه من خلال المتابعة اليومية للقرارات قد نصل الى نسبة مقبولة بمعدل تجسيد 60 الى 70 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية كما أبرز جراد أنه من الأولويات المهمة هو اعتماد مقاربة شاملة تهدف الى التدخل السريع في مناطق الظل وتحديد رزنامة عمل لتنفيذ برنامج هذه المناطق لان الجزائر الجديدة هي ألية ووسائل ومنهجية جديدة

ب.ع