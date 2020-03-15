جراد: الرئيس تبون يتابع تطورات فيروس كورونا في البلاد

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتابع عن كثب تطورات فيروس كورونا في الجزائر.

وقال جراد، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الفيروس اليوم منتشر بكثره في البليده بوفاريك والعاصمة.

مشيرا أنه يجب التجنيد من أجل التحسيس حول هذا الفيروس.

وخلال حديثه حيا الوزير الأول كل القائمين على العمل لمحاربة فيروس كورونا.

وكشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد ، عن عقد “إجتماع اليوم مع الفاعلين في قطاع الشؤون الدينية من أجل إيجاد فتوى حول غلق المساجد”.

وقال جراد “أنهم ينتظرون في الفتوى لتحديد قرار تعليق صلاة الجماعة من عدمه، بسبب انتشار فيروس كورونا”.

ودعا الوزير الأول “المواطنين الذين يخرجون يومي الجمعة والثلاثاء بتوخي الحذر والتفكير في عائلاتهم وجيرانهم”.

وأضاف جراد أن “الكل مجند لمحاربة فيروس كورونا من مصالح الأمن والجمارك والحماية المدنية وقطاع الصحة” .

وأشار الوزير إلى “أن الفيروس منتشر بكثرة في ولايتي البليدة بوفاريك والعاصمة ويجب اليوم التجنيد من أجل التحسيس حول هذا الفيروس”

وأضاف جراد، ،أن الحكومة ستعطي دينامكية جديدة لإنعاش الاستثمار.

وقال الوزير الأول بخصوص انخفاض احتياطي الصرف أنه “هناك الإمكانيات لرفع احتياطي الصرف من خلال رؤية الحكومة الجديدة”.

وأشار الوزير الأول “أن الحكومة لها رؤية براغماتية وليست شعبوية في التسيير وسنخرج من الأزمة الإقتصادية”.