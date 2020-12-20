جراد.. الجزائر بلد شاسع ومبروك لها هذا الطريق السيار

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن الجزائر بلد كبير، والطريق السريع ينطلق من البحر الأبيض المتوسط لمنطقة الساحل الافريقي.

وأكد جراد، على هامش تدشينه للطريق السيار، من ولاية المدية، أن السلطات في الجزائر تأخذ على عاتقها إقامة البنى تحتية.

ودعا عبد العزيز جراد من الولاية المدية، مختلف الإطارات، والأشغال العمومية للعمل مع الشركات العمومية والدول الصديقة على هذا النسق.

وجاء في تصريح الوزير “مبروك على الجزائر الطريق السيار، والدولة والسلطات العمومية قائمة بالبنية التحتية الاستراتيجية”.

للإشارة، قام الوزير الأول، في بداية زيارته التفقدية لولاية المدية بتدشين مقطع الطريق السيار بمقطع شفة البرواقية على سافة 53 كلم.