جراد: اكتشفنا مؤامرة لخلق الفتنة.. وتحقيقات حول حرائق الغابات وأزمة السيولة والماء

أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن فتح تحقيق في الحرائق التي طالت الآلاف من الهكتارات في مختلف ولايات الوطن.

وأورد الوزير الأول: “تم ضبط متورطين في إشعال حرائق الغابات بباتنة، وقد تشاهدون اعترافاتهم قريبا”.

كما أعلن الوزير الأول، عن فتح تحقيق نقص السيولة من البنوك ومكاتب البريد.

وفي هذا الخصوص، قال الوزير الأول، أن خللا وقع في حركة السيولة بمكاتب البريد، وأن هناك من حاول منع دخول وخروج السيولة من مكاتب البريد.

وأضاف الوزير الاول، أنه وبعد التحقيق، تم اكتشاف نوع من المؤامرة لحق ندرة في السيولة.