جراد :أنجزنا 109مؤسسة جامعية عبر كل ولايات الوطن

كشف الوزير الاول السيد عبد العزيز جراد على هامش ندوة القاها من ولاية مسيلة بانه تم انجاز 109مؤسسة جامعية تمس كل ولايات الوطن، 55مؤسسة للتكوين العالي خارج القطاع، 414إقامة، 560مطعما جامعيا.

واضاف جراد نستقبل “مليون و 650الف” طالب سنة 2020 و”61227″ استاذ باحث هذه السنة

حيث اكد الوزير على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم والتكوين وعصرنة الحوكمة مع ضمان افتتاح جامعة على محيطها الوطني والدولي

هذا ما سيجعل جامعة اليوم قادرة على مسايرة التحولات ومستعدة للاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة الجديدة واستعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة

وايضا العمل على تنويع أساليب التعليم تماشيا مع الوباء و الحرص على اشتراك كل المهنيين والأخصائين يضيف الوزير