جراد:الجزائر اتخذت إجراءات استعجالية واحترازية للتصدي لجائحة كورونا

اكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد خلال أشغال القمة الاستثنائية الـ31 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول جائحة #كوفيد_19

بان الجزائر اتخذت إجراءات استعجالية واحترازية للتصدي لجائحة كورونا

وانه تم تسخير موارد بشرية ومادية على مستوى المؤسسات الصحية منذ ظهور الوباء من طرف السلطات العمومية .

واضاف جراد ان الجزائر قامت باعتماد نظام الحجر الصحي مع وضع بروتوكولات صحية تضمن إستمرار الأنشطة الإقتصادية والاجتماعية.

📌”وقال الوزير :”رفعنا قدرات إستيعاب المستشفيات لإستقبال المرضى وتحسين نظام التشخيص والتحقيق الوبائي.”

كما اوضح بانه تم منح تعويضات إستثنائية للمؤسسات المتضررة ودعم موجه للفئات الصغيرة والمحرومة رغم الظروف الإقتصادية التي تمر بها الجزائر والناجمة على هذا الوضع الصحي”.