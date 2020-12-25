جدولة قضية أنيس رحماني والعقيد اسماعيل

برمجت مصلحة الجدولة لدى مجلس القضاء الجزائرمحاكمة مدير قناة النهار مقدم محمد المعروف اعلاميا باسم أنيس رحماني، في قضية العقيد إسماعيل يوم 04 جانفي من العام المقبل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة للرد عن التهم التي سبق وأن أدانه بها من قبل محكمة سيدي أمحمد ب05 سنوات حبس نافذة والتي تم الطعن فيها من قبل أنيس رحماني.

هذا ويواجه أنيس رحماني 03 تهم تتعلق بجنحة إهانة مسؤول عسكري أثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي وإهانة هيئة نظامية بالإضافة إلى جنحة القذف،المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها، وعرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات أو نشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية،هذا وسبق لأنيس رحماني أن حاول التملص من التهمة واعتبر ان التسجيلات جاءت لحماية نفسه فقط بعدما طلب منه وساطة .

محمد بن ترار