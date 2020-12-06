جدلية الانفتاح التاريخي والانغلاق الجمهوري

بقلم احسن خلاص

لا يزال المجتمع الفرنسي يطرح تساؤلات وجودية ظن السواد الأعظم منه أن الزمن تجاوزها، تساؤلات من قبيل: ما معنى أن تكون فرنسيا في عام 2020؟ وهل فرنسا مجتمع حريات؟ وما المقصود بالجمهورية واللائكية وما مكانة الدين واللغة أو بالأحرى اللغات في سياسات الدولة؟ تساؤلات صار يطرحها الرجل الأول في البلاد على بلاطوهات التلفزيون في ثوب جدلي حاد وكأن الأجيال الفرنسية الجديدة بحاجة إلى رسكلة في مستوى استيعابها لمفاهيم قتلت نقاشا وجدلا مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

يحدث في فرنسا ما يوحي أن الظواهر والوقائع التي تصطدم بها تدفع بها إلى أن تطرح على طاولة النقاش من جديد هذه المسائل الوجودية. وقد يتساءل من يقرأ هذه الأسطر عن سر اهتمامنا البالغ بفرنسا، وقد يتهمنا أصحاب الأحكام الجاهزة بأننا نعيش نوعا من الاستلاب الثقافي والسياسي من منطلق أننا نتابع الشأن الفرنسي بالقدر ذاته الذي نتابع به الشأن الجزائري. غير أن الواقع يبين أن هناك قطاعا هاما من الجزائريين لا يزال مرتبطا بالشأن الفرنسي بأدق تفاصيله وبالمسائل الأكثر حصرية وخصوصية بالنسبة للفرنسيين لعوامل سياسية وثقافية وتاريخية يصعب تحديدها وحصرها بدقة إلا أنها في المحصلة تجعل الشأن الفرنسي يطغى على اهتمام الجزائريين.

وليس هذا فحسب، إذ أن عوامل التاريخ والجغرافيا ومقتضيات العولمة لم يكن لها التأثير البالغ على العلاقة بين الجزائريين في ضفتي المتوسط فالجسور الممتدة عبر المكان والزمان لا تزال صلبة وقوية تجعل ما يقع في فرنسا من صغيرة وكبيرة ذات تأثير على الجزائريين، محل اهتمام الجزائريين في الجزائر كما أن العكس صحيح وقد رأينا كيف تداعى الجسد الجزائري في ساحة الجمهورية الفرنسية طيلة مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر.

ولعل من بين ما يثير الاهتمام ونحن نرى الفرنسيين يعيدون طرح المسائل الفكرية والإيديولوجية وتلك المتعلقة بالهوية أن مثل هذه القضايا لم تعد ميزة من ميزات مجتمعاتنا التي تعتبر في طور التشكل الثقافي والسياسي بل غزت المجتمعات الغربية وفرنسا تحديدا، هذا البلد الذي حرص بمنهجه السياسي اليعقوبي على أن تمارس الدولة أكبر قدر من السيادة على الرموز. وها نحن اليوم نرى أن الدولة ذاتها تقود مقاومة شرسة ضد الأطراف التي تسعى لإنشاء “جيطوهات” سياسية وإيديولوجية تهدد المنظر الجمهوري والعلماني وتضرب حرية التفكير والتعبير في الصميم بأن تفرض وجودها بالقوة واستعمال العنف.

في آخر ظهور تلفزيوني له عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذه المسائل وكأنها جديدة ومتجددة لا سيما وأن البرلمان الفرنسي يتهيأ لمناقشة مشروعي قانونين أولهما يسمى قانون الأمن الشامل والثاني يسمى قانون حول الانعزالية وهما القانونان اللذان أعادا فرنسا إلى نقطة الصفر وصار يُسأل رئيس الجمهورية حول جواز تصوير أفراد الشرطة أثناء تأديتهم مهامهم ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن فشل المدرسة الجمهورية الفرنسية أو تقصيرها تجاه الجماعات الاثنية والدينية وفشل المجتمع والدولة معا في إتاحة فرص الاندماج في القيم الجمهورية واللائكية الفرنسية مثل السؤال الذي طرحه أستاذ التاريخ والجغرافيا الذي قضى حياته وهو يعلّم الأجيال التربية المدنية والحوار الحضاري بين ضفتي المتوسط ليتفاجأ بعد سنوات قليلة وهو يكتشف من خلال الصحافة أن أحد تلاميذه انخرط في التيارات الجهادية ووجه تساؤله إلى ماكرون قائلا: فيم قصرت المدرسة الجمهورية؟ ليجيبه ماكرون بأن المرض فينا نحن ولا يمكن الشفاء منه بعصا سحرية فالشباب الذي قام بأعمال العنف وإن كان من أصول أجنبية نشأ على الأرض الفرنسية وعلى هذه الأرض وليس على غيرها، طوّر مفاهيم انعزالية إرهابية متكئة على الإيديولوجية الإسلامية القائمة على رفض القيم الجمهورية والإصرار على تبني قيم متعلقة بالجماعة الاصلية أو المرجعية فتجده يرفض المساواة بين الرجال والنساء وينتزع ابنته من المدرسة ويلبسها الحجاب ويسلك سلوكا متشددا يبرر العنف. هذا ما أنتجته الإيديولوجية الإسلامية التي يسعى القانون لمحاربتها بمنع الجمعيات التي تنشط لتكريسها وترويجها وقد تغذت من فشل الفرنسيين في تحقيق الاندماج في المجتمع الفرنسي وفقدان معنى أن تكون فرنسيا والشعور بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي وإقصاء هذه الفئات من الشغل والسكن وهذه العوامل يقول ماكرون لا تبرر العنف والإرهاب لكنها تفسره.

ويعتقد ماكرون من جانب آخر أن الفرنسيين لم يُعملوا التفكير في ماضيهم ولم يحسنوا التواصل مع أجيال ذات أصول إفريقية، فآباؤهم جاءوا لأسباب اقتصادية وشغلوا المهن الأكثر وضاعة ولم ينجح الفرنسيون في الاعتراف بهم وإدماجهم. ومن بين أشكال الاندماج في نظر ماكرون انتزاع تعليم اللغة العربية من الجمعيات التي تغذيها الأطراف الإيديولوجية المتطرفة وبذل جهد أكبر لأن تحتوي المدرسة الجمهورية اللغة العربية لتوفق بين إشباع الحاجة إلى تعلم اللغة التي يتحدثها الوالدان في البيت والتطلع إلى اللغة الفرنسية التي هي عمود الجمهورية وأساسها فأولوية اللغة الفرنسية لا تعني بالضرورة إقصاء اللغات التابعة للجالية الأجنبية الموجودة في فرنسا لأن في ذلك تذكية لثقافة الإقصاء والإحساس بأن الجمهورية ليست جمهوريتهم.

وكان لابد في نظر ماكرون أن ننظر إلى ماضينا الاستعماري نظرة موضوعية تتيح تصالحا للذاكرة فهناك ذاكرات لا تزال جريحة مما ورثناه من العهد الاستعماري منها ذاكرة الأولاد أبناء المهاجرين من أصول جزائرية ومزدوجي الجنسية أو الفرنسيين من آباء جزائريين وحركى وأبناؤهم والأقدام السود وأبناؤهم والعسكر الفرنسيون وغيرهم الذين يمثلون الذاكرات المجروحة. وتنطلق المصالحة من اعتراف الجمهورية بهم جميعا زاعتبار تاريخ كل واحد منهم هو جزء من التاريخ الجماعي لفرنسا. والاعتراف يكون في البرامج التاريخية والمتاحف والنصب التذكارية.