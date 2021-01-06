جبهة الحرب تتوسع.. فيما جبهة السلام مبعثرة!!

صالح عوض

تصطف البشرية اليوم في طوابير تنتظر مصيرها الذي يريده المجرمون أسودا ويضعون الخطط له ينشرون نار الحروب مشرقا ومغربا ويهيئون الفرص لانهيار ما تبقى في البشرية من إرادة الحياة وطموح السيادة..

من هنا تصبح الدعوة إلى السلام العالمي أخطر ما يمكن عمله لأن هناك قوى منظمة تتحرك بإمكانيات مذهلة وتنعقد بين أطرافها علاقات متينة تكاملية تدوس كل الأعراف والقوانين الدولية وتتجه إلى استعباد البشرية كل البشرية.. ولكن هذه الدعوة أيضا هي الدرب الحقيقي الصحيح الذي يحرر مشاعرنا من الأنانيات والضيق العنصري واللهو وتكشف لنا حقيقة المواجهة وأطرافها.

في أمريكا وفي أوربا وفي آسيا وأفريقيا شعوب مطحونة يلعب بها دهاقنة المال ويجربون فيها أساليب الفتك المتفلتة من أي معيار أخلاقي.. شعوب تتعرض لعمليات منظمة من القتل والتهجير وتفكيك شبكة علاقاتها الاجتماعية وتدمير استقرارها.. ولن يستطيع أي بلد بمفرده أو أي شعب وحده النجاة.

قضية البشرية:

لعلنا ناقشنا أكثر من مرة كيف يواجه الناس في كل قارات الارض عمليات مركزة للاستعباد والتدمير المستمر وتحويل البشرية الى قطيع من العبيد في مجالات يشرف عليها رأس المال الذي أصبح مركزا في مجموعة من الناس أكثر من أي مرحلة سبقت.

لقد اخترعوا لذلك وسائل عديدة وهم دوما في شغل مكثف لتطوير وسائلهم يتحسسون أي درب للوصول الى غايتهم، وهم لا يواجهون الدول والحكومات فقط انما يتجهون في العمق نحو الشعوب في سياق ترتيب زماني وخرائط وخطط.. ولا ينجو أي بلد من الاستهداف ولكن لكل مجتمع وبلد وقته وشروط استدراجه للانهيار.

ليس فقط مجموعة الكبار من اصحاب المال وقيادتهم للنظام الراسمالي ومؤسساته انما ايضا كل القوى الصاعدة مثل الصين والاقتصاد الصيني العملاق فهو يسير في الوقت نفسه في مسار من الصعب تبرئته ان ليس من اهداف امبريالية له.. وفي ظل الاحتدام عالي الوتيرة بين الاقتصادين تترب الخرائط وترهن مقدرات شعوب وتفقد كثير منها أغلى مالديها من خصوصيات و تميز.. والخطر هنا لا يهدد فقط شعوب الجنوب بل شعوب الكرة الارضية وان كان دويه في منطقة أكثر من أخرى، ولعلنا خلال السنوات القليلة أصبحنا ندرك كم هي الازمات والتحديات التي يعيشها المجتمع الامريكي وما تنطوي عليه من مخاطر لن تقف فقط عن حدود الاطلسي بل ستلقي بآثارها على الوضع الدولي وستدعو الى تشكيل نظام دولي جديد ستحاول كثير من القوى ايجاد موقع قدم لها فيه مما يدفع بالصراع الى المقدمة..

نحن نعيش في عالم تتقاطع قضاياه بشكل عميق فالعولمة ليست نظرية ولا مقتصرة على مطالب اقتصادية ورؤية اقتصادية، انما هي الان واقع متعدد الرؤوس، وقد أسهمت ادوات الاتصال والاعلام والنهضة الصناعية العملاقة والتجارة العالمية وسعي رؤوس المال الى التمدد في جعل العالم قرية واحدة ولكن تحت اشراف عالمي من مؤسسات تشرف عليها قوى متحكمة من خلف ستار.

فلم تعد الديمقراطية سوى ستار يغطي عمليات ضخمة من التزوير ووصول قوى متسلطة الى سدة الحكم وسوق الناس الى عبودية يتحكم فيها البنك والشركة يقودهم اليها نهج الاستهلاك الذي هو مزلاق النتاج المتطور للمؤسسات الاقتصادية في الغرب.. وهاهو نموذجها الفاقع في الولايات المتحدة الامريكية التي كانت تشن الحروب على دولنا من اجل الزامها ب”الديمقراطية” وحريات الاقليات وحقوقهم.. ها هو النموذج الديمقراطي الامريكي بما يخبئه من معايب جوهرية يتفجر للعيان مكرسا مفاهيما جديدة تسري في المجتمع الامريكي وقد يكون لها من النتائج عليه وعلى العالم ما سيغير الخرائط والسياسات.

ولعل التعامل مع جائحة كورونا يكشف من جديد مدى الشك الذي ينبعث في قطاعات من المثقفين والمفكرين والعلماء والقطاعات الشعبية حول أسباب انتشار الفيروس وفي طريقة التعامل معه و الشك في التلقيح واتهام جهات بان لها اهداف خطيرة تهدد المسيرة البشرية.

وفي الاقليم عندنا في الوطن العربي وجيرته نتعرض لعمليات من نوع اخر يشمل العدوان السافر وهاهي الحرب تنتقل شرارتها بين بلداننا فبعد أن دمروا سورية والعراق واليمن وليبيا هاهم ينقلون شرارة الفتنة الى مواقع أخرى.. ومن العمى التام رؤية أي خطر مباشر بعيدا عن ارتباطاته الاقليمية والدولية.

مواجهة قاصرة:

بقراءة سريعة لخطاب التيارات الوطنية والقومية والاسلامية إزاء التحديات المتوالية أو القضايا الجوهرية.. نكتشف أن هناك سقف للتفكير والنظر يحرم أصحابها من الاحاطة باطراف اللعبة، ويدفع بعضها الى الدخول في حالة النأي بالنفس أو التعاون أحيانا مع قوى الشر العالمية التي تفجر الصراع في العالم وتشعل نيران الحروب.. وفي احسن الحالات يسكنها الاحساس انها تقدم مساعدة لهذا الطرف او ذاك كما هو الحال نحو الشعب الفلسطيني انطلاقا من احساسها بواجب اخلاقي او قومي او ديني.. ويغيب عنها انها في الحقيقة تدافع عن شعبها وقوميتها ودينها.

صحيح أن الحركات الوطنية والفكر الوطني استطاع الى حد ما أن يكون الفاعل الحقيقي ضد الوجود الاستعماري في مراحل كفاح الاستقلال الوطني، وصحيح أن البعث القومي حرك مساحة الانتماء الحضاري في مرحلة العودة الى الذات، وصحيح ان الحركات الاسلامية قامت بدور كبير ضد العلمانية والتفسيخ الاخلاقي والقيمي، لكن هذه التيارات لا تستطيع فعل شيء والعدالة وبناء مجتمع حضاري.

أصبح من الصعب اقناع اصحاب الرؤية الوطنية الشوفينية ان ما يحصل في الاقليم له علاقة مباشرة وعميقة بالاستقرار والسلام والتنمية في بلدهم، وأصحاب الرؤية القومية لايرون في العالم الا عرقهم ويظنون أن العالم كله متآمر عليهم وأنهم هم سر الكون ويستبدلون الحضارة والنظرة للتطور بانكفاء عنصري يفسد انسجام المجتمعات ويعمي البصيرة عن رؤية الصراع على حقيقته، والأمر نفسه ما يردده أصحاب المشاريع “الاسلامية” السياسية حيث يكررون بأنهم مستهدفون من العالم كله وان العالم يرفض لهم ان يقيموا دولتهم وتتنوع الكلمات والشعارات والاطروحات تحت عنوانهم ويحرمون أنفسهم طاقات ضرورية وحقيقية في اوطانهم وبين بني قوميتهم أكثر واقعية ويعودون أصحاب رؤية عنصرية مغلقة.

بكلمة واضحة من قراءة الشعارات والافكار والرؤى التي يرددها الوطنيون المغلقون والعرقيون العنصريون والاسلاميون المخدرون نستطيع الوصول الى جملة: إنه من العبث محاولة توفير شروط السلام والاستقرار تحت شعارات جزئية فهي لا تكفي لمواجهة جبهة الشر والفساد التي تتحرك ضمن منظومة قد حققت كثيرا من اهدافها وهي تسير مزهوة للوصول الى خاتمة مسيرتها في تحقيق عبودية البشر وتشكيل عالم على مزاجها ومصالحها الظالمة.

بلا تردد علينا ان نعترف أن مواجهاتنا للقوى المعادية افتقدت الرؤية والجدية واننا استدرجنا الى خارج الساحات الرئيسية الى محاولات معالجات جزئية اصطدمت بعد وقت من المسيرة بقنابل موقتة في هذا المجال او ذاك..

وفي معظم الحالات كانت المعارك التي فرضها النظام العربي متجهة لتصفية حسابات مع اتجاهات فكرية داخل البلد كما حصل في مصر وسورية وتونس والعراق وليبيا.. وقد دفعت الامة في تلك المعارك من خيرة ابنائها على أعواد المشانق واهدرت طاقات وقدرات وتم تسجيل هزائم نكراء أمام العدو الخارجي.. وفقدنا في هذه المعارك قدسنا وفلسطيننا وأصابت الامة حالة من التيه والدوران تتعمق طالما نحن نسير بعيدا عن اتجاه جمع عناصر القوة ورؤية الواقع والتحدي وترابطه مع الأدوات الاخرى المتحكمة في الاقليم وفي العالم.

وينبغي النظر الى التصارعات المتناثرة في اليمن او العراق او ليبيا او تونس او سورية انها أخطر عوامل توهين قوة الامة ويراد لها ان تأخذ بهذه البلدان الى الانهيار الكلي بعد ما يجري من قتل وتخريب وتدمير وتهجير لملايين السكان.

جبهة عالمية:

اننا نحتاج استراتيجيات سلام مبنية على الوعي بالصراع الكوني وأدواته لاقامة علاقات عملية تتجاوز الاختلافات الثانوية ويحشد اليها كل الاحرار والشرفاء وكل من له مصلحة في الحياة الكريمة في العالم بدءا من الاقليم و الدخول في تحالفات دولية وخارجية مع قوى وجهات وقطاعات تؤمن بحرية الشعوب وكرامتها والتنافع الخير بينها.

لقد سبق لهواري بومدين ان دعا من على منبر الامم المتحدة الى نظام اقتصادي عالمي جديد متحرر من التمحور مع احد القطبين يومذاك، ولقد منح منظمة دول عدم الانحياز مساحة كبيرة من اهتمامه وراى فيها حالة واعدة لتحقيق اهداف شعوب الدول في التحرر.. ولقد سبق للمفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي أن افرد كتابا من كتبه القيمة للفكرة الافرواسيوية ولازالت الفكرة حية وقوية وحقيقية وهي تسند الوعي بمرجعية فكرية انسانية متماسكة.

فمن كان بمقدوره الدعوة الى السلام ونيل الشعوب حقوقها والضرب على يد المعتدي فانه يخون ضميره وانسانيته ان لم يقم بواجبه.. بل أنه يخون مصلحته في حياة كريمة عزيزة.. والمعركة لاتقتصر على قومية او اهل وطن او ابناء دين انما تستهدف بشكل واضح وجدي البشر كل البشر في الارض كل الارض.

الدعوة الى السلام والاستقرار ينهض لها الشرفاء والاحرار لايبغون الا الخير والرحمة بالبشرية ويتصدون بصدورهم العارية لاساليب اللصوص المجرمين وادواتهم.. وهذا لايكون الا من خلال وعي متميز وليس من الممكن حدوث ذلك الا بالتحرر من الزوايا الملغقة التي قيدت الفكر في المراحل السابقة بمنهجية قادت دوما الى المرحلة التي نعيشها الان بكل ملابساتها.

من المهم الانتباه الى ان المعارك العديدة المندلعة في الاقليم لا تقف عند حد بمعنى انها لا يمكن ان تكتفي بان ينهب المجرمون الثروات وان يسثمروا في تخلفنا وفقرنا وحاجتنا اليهم.. انهم يسعون الى ما هو اكثر عنفا وشراسة يسعون بوضوح لتفكيك مجتمعاتنا والضرب بعنف على مفاصل شخصيتنا.. ولهذا ولاسباب عديدة ينبغي أن نفهم ان المواجهة تستدعي توحيد جهودنا الوطنية وتوطين العلاقات لدللاخل الدول العربية على قاعدة التكامل وبناء شبكة علاقات وتحالفات حقيقية مع دول وجهات عديدة في العالم تشترك منا في البحث عن مصالحها المشروعة ومنها دول اوربية واسيوية وافريقية ولعل علاقات قوية مع الصين ولو لمرحلة معينة تفيد القدرات الذاتية في التحصن ضد هجمات محتملة هنا او هناك.

بالتأكيد لن يتراجع الاحرار عن مهمتهم في نشر قاعدة السلام المحمي باوضاع قوة.. وهم موجودون في كل مكان عربا وعجما ومسلمين وغير مسلمين وينبغي التعرف بوعي على جبهة السلام هذه وهذا هو التصنيف الاقرب للعدل.

دعوة الى السلام وانصاف المظلومين والمسضعفين والتصدي للمجرمين الأشرار هذه هي المهمة الحقيقية التي تكون جسر خروجنا من التحديات الحاضرة بسلام.

ولابد ان يكسر الشرفاء الحواجز بينهم، فالانسانية جامعة لكل الاحرار الشرفاء والله غالب على أمره.