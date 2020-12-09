جبهة البوليساريو ترحب بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى إيجاد حل عادل

رحب المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الصحراوية مبني على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية اليوم الاربعاء.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن المكتب – عقب اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي – “ترحيبه بدعوة الاتحاد الإفريقي الدولتين العضويتين، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، إلى إيجاد حل عادل ودائم للنزاع بينهما على أساس مبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي وممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرار القمة”.‎