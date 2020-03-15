جامعة هولندية تعلن التوصل لعلاج يقضي على “كورونا”

أعلنت جامعة هولندية، توصلها إلى دواء يعالج المصابين بفيروس “كورونا”، ولكنه سيستغرق أشهرا قبل أن يتوفر للناس عامة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة “أنسا” الإيطالية، أن فريقا في جامعة أوتريخت الهولندية، برئاسة الباحث شونيان وانغ، طوروا أول عقار يهاجم فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، نشر الفريق أن علاجهم يقوم على جسم مضاد أحادي النسيلة، ويفيد بالتعرف على البروتين الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس.

وقال الباحثون لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أيضا، إن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتوفر الدواء، لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن مدى سلامته وفعاليته.