جامعة هولندية تتوصل لدواء يهاجم “بروتين” فيروس كورونا

قالت مجلة “بلومبيرغ” إن علماء في جامعة هولندية، توصلوا إلى دواء متخصص، قادر على الوصول إلى المكون الأهم لفيروس كورونا، في خطوة توصل إلى الحصول على علاج لوقف انتشاره.

وأوضحت الوكالة أن بيريند جان بوش، من جامعة أوتريخت، قدم ورقة بحثية، بحاجة إلى مزيد من التجارب، لتحقيق نتائج سريرية دقيقة، في هزيمة الفيروس، وتقوم على استخدام الجسم المضاد “وحيد النسيلة 47D11، بروتين سبايك”، والذي لم يهاجم فقط فيروس كورونا، بل هاجم قريبه من نفس العائلة فيروس سارس.

وتنشأ هذه الأجسام في المختبر، لمحاربة البكتيريا والفيروسات، وهي قوية للغاية، وتستهدف موقعا واحدا بالتحديد على الفيروس، وأجريت تجارب على فئران معدلة وراثيا، لإنتاج أجسام مضادة أظهرت نتائج جيدة.

ويسعى العلماء الآن لإعادة تهيئة هذه الأجسام المضادة لعمل نسخة بشرية كاملة منها، لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وأشار بوش وزملاؤه الباحثون، إلى أن الأجسام المضادة، تستهدف المواقع الضعيفة على سطح بروتينات فيروس كورونا، وأظهرت فعالية في علاج الكثير من الفيروسات، فضلا عن الثورة العلاجية لمرض السرطان من قبل.