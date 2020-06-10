جامعة محمد بوضياف بالمسيلة في الرتبة الأولى وطنيا و 213 عالميا

مبروك لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة الرتبة الأولى وطنيا و الرتبة 213 عالميا في ترتيب الموقع العالمي الاسباني ويبومتريكس الخاص بالمستودع الرقمي للوثائق العلمية. و قد جاءت جامعة منتو ي بقسنطينة في الرتبة الثانية وطنيا بعيدة جدا في الترتيب الدولي عن جامعة المسيلة إذ احتلت الرتبة 924 خلف جامعة المسيلة 700 رتبة. و بهذه المناسبة أتقدم بالتبريَكات الي الطاقم الإداري و البيداغوجي المسير لجامعة المسيلة و على رأسهم السيد رئيس الجامعة البروفيسور كمال بداري متمنيا مزيدا من النجاحات.