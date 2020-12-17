جامعة طاهري محمد ببشار…دخول جامعي تشوبه الكثير من المشاكل

تقرير/ مطراني يونس

الافتتاح الجامعي بجامعة طاهري محمد بشار لم يكن عاديا كما جرت العادة، فقد أستقبل السيد والي ولاية بشار والوفد المرافق له باحتجاجات عارمة من طف التنسيقية الولائية للتنظيمات الطلابية لجامعة بشار وهذا للمشاكل التي يتخبط فيها الطلبة مند مدة ، أهمها عدم فتح باب الحوار من طرف الإدارة وعلى رأسها مدير الجامعة الذي رفض الحوار مع الطلبة أو الإداريين أو العمال وهذا حسب تصريح بعض الطلبة ، كما أثار الطلبة مشكلة عدم وجود سيارة اسعاف بالجامعة حيث توفيت طالبة رحمة الله عليها نقلت بسيارة سياحية في الوقت نفسه عزز مدير الجامعة مرأب الجامعة بسيارتين رباعية الدفع في ظرف 06 أشهر يستغلها لأغراضه الشخصية أما المشاكل البيداغوجية للطلبة لا علم له بها نهائيا خاصة تلك المتعلقة بكوفيد 19 التي كان فيها الطالب الضحية الوحيد وقد ردد الطلبة أثناء الاحتجاج عبارة واقفون صامدون للإدارة رافضون… كما تم تقديم شرح كافي للسيد الوالي خاص بالوضع الكارثي للجامعة خاصة منذ تولي المدير الحالي لإدارتها وفي الأخير توجه ممثلو التنظيمات الطلابية بطلب وحيد للهيئات الرسمية وعلى رأسها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثل في ايجاد حل نهائي للمشاكل التي تعاني منها الجامعة و في أقرب وقت ممكن وإنقاذ ما يجب إنقاذه بالجامعة التي كانت سابقا صرح علمي يضرب به المثل.