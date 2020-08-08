جامعة سكيكدة تعتمد طريقة عملياتية لعودة الدراسة

بقلم: وليد بوعديلة

أنهت إدارة جامعة سكيكدة بعد سلسلة من المشاورات،الطريقة العملياتية لإنهاء الموسم الجامعي،والتحضير لموسم جديد،في ظل زمن وباء كورونا.

و يتضمن البرتوكول الوقائي عودة الطلبة على شكل دفعات،حيث يرجع طلبة الدكتوراه وماستر2في يوم 23اوت،وطلبة الماستر 1والسنة الثالثة بين 1_15سبتمبر،وطلبة السنة الثانية ليسانس يعودون بين 16_30سبتمبر،والدفعة الرابعة يعود طلبة السنة الأولى بين 1_15اكتوبر.

وتخصص لكل دفعة خمسة عشر يوما لانهاء الدروس عبر شرحها وتبسيطها،بعد أن أنجزت جامعة سكيكدة نسبة83بالمئة من الدروس عن بعد عبر الأرضية الرقمية،وقد حددت الامتحانات بداية من 17اكتوبر،على شكل دفعات لكل مستوى علمي،لضمان تنجب الاكتظاظ والتزاحم.

كما برمج الامتحان الاستدراكي الأول انطلاقا من يوم 12نوفمبر،أما الاستدراك الخاص بالسداسي الثاني فيكون بداية من السابع نوفمبر.

وأعتمد برتوكول جامعة سكيكدة مقترحات مبتكرة ، حيث نجد تعزيزا للتعليم عن بعد،واقتصار التعليم الحضوري الممزوج بالتعليم عن بعد على الوحدات الأساسية والمنهحية مع الاستفادة من الحجم الزمني المكتسب لتكثيف تعليم الوحدات الأساسية وإنهاء البرنامج،ومن شأن هذه المقترحات وغيرها ضمان الوقاية وحماية الأسرة الجامعية من جهة وتقديم حصيلة علمية جيدة من جهة أخرى.

علما أن الطريقة العملية تحتوي على حلول وخطوات كثيرة خاصة بتنظيم التعليم الحضوري والخدمات الجامعية،في حال تتبعها ستتمكن الجامعة من تحقيق نتائج جيدة في تسيير الموسم الجامعي القديم والجديد.