جامعة تركية تعلن تطوير دواء محتمل لـ”كورونا”

أعلنت جامعة العلوم الصحية التركية عن تطوير دواء جديد لفيروس كورونا المستجد، بانتظار تجريبه على متطوعين، قبل أن يتم ترخيص استخدامه وإنتاجه.

ونفذت الجامعة المشروع بالتعاون مع شركة “VSY” لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وأطلق عليه اسم “TR-C 19”.

ونقلت وكالة “الأناضول” المحلية عن “جودت أردول”، رئيس جامعة العلوم الصحية، أن العلاج سيكون جاهزا لإعطائه للمرضى المتطوعين على أن يتم ترخيصه في أقرب وقت.

وأكد “أردول” أن بلاده خطت خطوات هامة في البحث عن علاج لـ”كوفيد-19″، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم هو “اختبار هام ومنعطف تاريخي” للتعاون بين الجامعات وشركات صناعة الأدوية.

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وشدد على أن الدواء قد تمكن بالفعل من تحييد الفيروس، وبات جاهزا لتطبيقه على المرضى المتطوعين المصابين.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة “VSY”، أرغان وارليباش، إن “TR-C 19” يعد من أهم مشاريع الشركة باعتباره يخص جائحة كورونا التي تشكل تهديدا على الصحة العالمية.

وأشاد بالتعاون وتضافر الجهود بين شركته وجامعة العلوم الصحية في تحقيق هذا الإنجاز خلال فترة قصيرة.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأن الجائحة باتت تحت السيطرة، وذلك بعد تفوق عدد المتعافين من المرض على حصيلة الحالات النشطة لأول مرة قبل أيام