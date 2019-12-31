جامعة الدول العربية ترفض التدخل العسكري في ليبيا

رفض مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، التدخلات العسكرية الخارجية التي قالت انها تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى ليبيا.

وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع، اليوم الثلاثاء، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.

كما حرص الاجتماع على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشدداً على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودول الجوار الليبي.