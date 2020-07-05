جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس تدخل تصنيف شنغهاي العالمي

وزير التعليم العالي يبعث برسالة شكر وتقدير الى طاقمها ويدعوهم لمواصلة المشوار

جامعة الجيلالي اليابس تدخل تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات بثلاث تخصصات

تمكنت جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس ان تدخل التصنيف العالمي ضمن تصنيف شنغهاي الاكاديمي للجامعات العالمية وذلك ضمن ثلاث تخصصات وهي الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وعلوم وهندسة المواد ، وبهذا تكون جامعة سيدي بلعباس كأول جامعة نالت هذا التصنيف حسب ما كشف عنه التصنيف الاكاديمي العالمي للجامعات “شنغهاي “لسنة 2020.

هذا وقد بعث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بنم زيان برسالة شكر الى طاقم الى جامعة الجيلالي اليابس التي تمكنت من بلوغ هذا التصنيف بعدما احتلت الهندسة المدنية المرتبة ما بين 101و150 والهندسة المكانيكية المركز مابين 201و300في حين استطاعت كلية علوم هندسة المواد ان تتموقع بين 401و500 ودعاهم الى مواصلة الجهود في دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين ، خاصة وان جامعة سيدي بلعباس نجحت في ابرام عدة عقود تكوين وتطوير مع مؤسسات عملاقة على غرار مجمع ايني ، وسبق لها وان تربعت على مصاف ترتيب جامعات الوطن اكثر من مرة .

محمد بن ترار