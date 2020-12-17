جامعة الجزائر 2 تستلم 4 آلاف مقعد خلال الدخول الجامعي الجديد

أعلن مدير جامعة الجزائر 2 الدكتور “السعيد بومعيزة” عن استلام 4 آلاف مقعد جديد من شركة صينية ستوجه لفائدة كلية اللغة الغربية واللغات الشرقية وكذا كليات العلوم الإجتماعية والإنسانية ، حيث اشار المتحدث خلال كلمته في حفل افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2020-2021 الذي حضره جمع غفير من الأسرة الجامعية وممثلي السلطات إلى أن أكبر تحدي رفعته وزارة التعليم العالي منذ تفشي جائحة كورونا هي الحفاظ على سلامة أفراد الأسرة الجامعية وكذا تفادي السنة البيضاء وهو ما تحقق بفضل جهود الحميع من إطارات الجامعة والشركاء الإجتماعيين من أساتذة وطلبة وسلطات محلية ، منوها بلفتة تكريم الطلبة النجباء والأساتذة الذين ترقوا إلى مرتبة أستاذة تعليم عالي ، ومن جهته أشار الوالي المنتدب لمقاطعة بوزريعة بجهود الأسرة الجامعية في إنجاح الدخول الجامعي رغم الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد على غرار كل دول العالم ، داعيا في ذات السياق الجميع بضرورة الإلتزام الصارم بالبروتوكول الصحي واحترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، وبعدها تابع الحضور كلمة وزير القطاع مسجلة بفيديو تناول فيها الدخول الجامعي ونمط التعليم الذي سيتم تبنيه في هذا الظرف الخاص والإجراءات الوقائية، إلى جانب بث مداخلتين لأساتذة حول التعليم عن بعد وأخلاقيات المهنة . أحسن مرزوق