جامعة البويرة تشرع في التدريس عن بعد

ستشرع بداية من اليوم الأحد جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة على غرار جامعات الوطن من تطبيق نظام التدريس عن طريق أرضية الرقمية بعد تمديد آجال العطلة الربيعية الى 19 ابريل بسبب الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا وفي السياق أكد مدير الجامعة البروفيسور لطفي لوني أن هذا النظام سيسمح للطلبة بمتابعة دروسهم عن بعد والتواصل المباشر مع أساتذتهم لطرح استفساراتهم وتلقي الشروح في حينها ما يجعلهم في اتصال دائم مع الجامعة ، كما كشف المتحدث أنه سبق لذات الجامعة تنظيم دورة تكوبنية في هذا المجال لفائدة الأساتذة ما يسمح بتفعيل هذه الطريقة بسهولة دون إشكال .

أحسن مرزوق