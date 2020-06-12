جامعة البويرة تحتل المرتبة الثالثة وطنيا

حققت جامعة البويرة قفزة نوعية في التصنيف العالمي للجامعات ويبومتريكس المعلن عنه مؤخرا في دورته الثانية، حيث حصلت على المرتبة (03) الثالثة وطنيا والمرتبة (916) عالميا.

وجاء هذا حسب تصنيف عالمي مشهور خاص بالمستودعات المؤسساتية للجامعة الذي يعتمد على عدة معايير تتعلق بحجم المقالات والأبحاث العلمية المودعة، بالإضافة على أطروحات الدكتوراه والماجستير، ومختلف المداخلات العلمية المدرجة ضمن التظاهرات العلمية الوطنية والدولية التي تنظمها الجامعة ويصدر عن فريق بحث يتبع أكبر مركز أبحاث اسباني ويرتبط بوزارة التربية والتعليم في مدريد، وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري جانفي وجوان.وبالمناسبة هنأ مدير جامعة “أكلي محند أولحاج” البروفيسور لطفي موني كافة الأسرة الجامعية على هذا الانجاز الذي تحقق بفضل تظافر جهود الأستاذة والموظفين داعيا إياهم إلى الحفاظ عليه والعمل على تحقيق إنجازات ونجاحات أخرى مستقبلا.

للإشارة فإن هذا التصنيف شمل 2990 مؤسسة جامعية دولية حيث جاءت جامعة المسيلة في المرتبة الأولى وطنيا و 213 عالميا تليها جامعة الأخوة منتوري قسنطينة في المرتبة الثانية وطنيا 913 عالميا، في حين حصلت جامعة بسكرة على المرتبة 974 عالميا وجامعة مستغانم في الترتيب 1853 عالميا.

أحسن مرزوق