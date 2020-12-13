جائزة “علي معاشي” تحفزني لأحقق طموحي

نور الهدى شوتلة اسم صنع الحدث مؤخرا في مجال الفن التشكيلي بفضل إعتلائها منصة التتويجات بالرتبة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” ، وبعد ساعات من تكريمها من طرف وزيرة الثقافة فتحت ابنة المسيلة الحضنة قلبها ليومية “الوسط” في حوار شيق كشفت فيه عن سر هذا التتويج وكذا حكايتها مع الريشة ومشاركاتها المتنوعة في الملتقيات والمهرجانات الثقافية وطموحاتها ومشاريعها المستقبلية .

* أولا من هي نور الهدى شوتلة؟

نور الهدى شوتلة من مواليد 22 أكتوبر 1997بمدينة بوسعادة ولاية المسيلة ، طالبة جامعية تخصص مالية ومحاسبة بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، وفنانة تشكيلية ومولعة بهذا الفن حد الشغف والجنون .

* وراء كل موهبة حكاية ما حكايتك مع الريشة؟

حكايتي انا مع الريشة هي حكاية متسلسلة, كل أعمالي و لوحاتي في حقيقة هي ناتج عملية تجريبة محضة اعتمدت فيها على مبدآ الإصابة و الخطأ وليست تجربة أكادمية و تعلمية كخريجي المعاهد و جامعات الفنون .وهدا في حد ذاته شيء افتخر و اعتز به وشيء محفز لي وتحدي لإكمال مشواري .

أما فيما يخص حكايتي مع الريشة هي ، أولا ولعي برسوم و الوان ككل الفتيات في سن مبكرة ،ثانيا، انتمائي الروحي إلى كل ما هو عريق وأصيل في ثقافة عائلتي الكبيرة بصفة عامة من عرف وعادات وتقاليد والطابع الثقافي للمنطقة و جغرافيتها المتميزة فاستمر ولعي داك واشتد اهتمامي أكثر في مرحلة الابتدائي في كل من حصتي الرسم ،و الأشغال اليدوية ،وبقا اهتمامي يتضاعف أكثر وأكثر،فبعد الرسم البسيط أصبحت أكثر تحكم في القلم و أصبحت يدي أكثر رشاقة من ذي قبل و حتي تلوني و اختياري للألوان زاد اتقانا و جمال ، وأصبحت أعمالي ورسماتي متميزة نوعا ما وأصبحت ألقى استحسانا من طرف الجميع وبعدها التحقت بمتحف الفنان التشكيلي المسلم دو الأصول الفرنسية اتيان ديني الشهير ،و الغني عن التعريف حيث كانت به ورشة للفنون تشكيلية وهناك ترعرعت موهبتي الفتية و لقت أرضية صلبة تنطلق منها كأول خطوة نحو الفن التشكيلي .

كلمة حول تتويجك بجائزة “علي معاشي” وهل كنت تتوقعين هذا؟

أنا جد مبتهجة بهذا التتويج الرائع والمحفز وسعيدة جدا بتكريمي من طرف وزيرة الثقافة “مليكة بن دودة” ، صراحة لم أنتظر هذا التتويج الذي اعتبره من أجمل المفاجآت وسيكون بمثابة تحفيز ونقلة هامة في مسيرتي الفنية .

ما موضوع اللوحة التي شاركت بها؟

شاركت بلوحة فنية بعنوان المرأة في افريقيا ، لوحة زيتية بمقاس 120/80

ماهي المدرسة التي تأثرت بها؟

المدرسة التي تأثرت بها هي المدرسة الانطباعية فبعد تجربتي في المدرسة الواقعية غيرت المحطة إلى المدرسة التجريدية لأبحر في أمواج الخيال ،و الألوان الصاخبة ،و المتباينة ،و متجانسة ،و مندمجة في نسق معين مع أشكال وخطوط ،و حروف ،و بالمختصر المفيد الرسم باستعمال الرمز حيث تترك للمتلقي مجال أوسع للتأمل ،و الإحساس بتقلبات النفسية ،و مزاجية وروحية ،و الوجدانية التي يبعثها الرسام في لوحته لإيصال شيء ما.

المدرسة الواقعية ،و التجريدية ،قاداني إلى المدرسة الانطباعية ،والتي تجمع بينهما الاثنين ، حيث تجمع بين الواقع و الخيال وبين ما تراه العين لما تفتح و ما تراه البصيرة بغلق العين كل في لوحة واحدة متكاملة و قوية وعميقة العين تبحر،و عقل يتأمل ،و قلب يتمسك و يألف و يتعلق .

ماهي مشاركاتك في المعارض والمهرجانات الخاصة بفنك؟

طبعا لي العديد من المشاركات المحلية و الوطنية في مناسبات وفعاليات و تظاهرات فنية تشكيلية ،و معارض ،و مسابقات مختلفة ، موزعة على ولايات التراب الوطني بإضافة إلى معارض دولية افتراضية على الواب ، و منصات التواصل الاجتماعي ،و بالمناسبة أنا حاملة لبطاقة فنان من مديرية الثقافة ولاية المسيلة.

ماهي الرسائل التي توجهينها من خلال لوحاتك ؟

الرسائل الموجهة من خلال فني ،و أعمالي أولا هي تعبير عن فكرة أو مجموع افكار مثلها مثل مختلف الفنون الأخرى كالغناء كالمسرح والتمثيل و الكتابة فكل في مجاله ،و كل حسب أدواته ، الفن التشكيلي أدواته هي أشكال ،و ألوان و تقنيات و مواد ،و خامات معروفة أما الرسائل فهي ما نعيشه و ما عشناه و ما قد سنعيشه في المستقبل وهي كثيرة و متنوعة لا حصر لها و فنان هو من يصغها و يستنطقها بريشته و ألوانه ،و بطريقته حتى يصلها إلى حيث يشاء بقوته ،و براعته، و أتقنه و بفنه ، و قد تحمل اللوحة في ثناياها رسائل هامة و كثيرة كأنك تقرأ في كتاب حول موضوع معين .

في رأيك ما واقع الفن التشكيلي في بلادنا؟

هناك من يقلل شأن الفن التشكيلي ،و يراه كمادة بسيطة لا تغني ولا تسمن من جوع وهو في أصل إنسان سطحي ،و أنا أعي جيدا ما أقول مثال بسيط لماذا في كل المواضيع نستعمل الأشكال ،و الألوان و الصور إلى أن وصلنا إلى تقنيات أكثر تطورا مثل الفيديو و غيرها في شرح فكرة أو موضوع .

من أين نستخلص ديكوراتنا في أماكن العمل ،و في البيت و في كل مكان من أين نستلهم البستنة و الوانها التي نتباهى بها ، من أين نستلهم اشهاراتنا و أغلفة كتبنا ،و مجلاتنا ومن أين ظهرت العديد من الأشياء المتنوعة ،و مختلفة كالتصوير ،و الموضة ،و مكياج و الأغلفة و التغليف ،و الألعاب المختلفة، وإذا تحدثنا عن واقع هذا الفن في بلادنا فهنا سنضع الأصبع على الجرح ،سؤال بسيط فقط من هم رواد الفن في الجزائر و ماهي الأسماء الكبيرة أو حتى الصغيرة في عالم الفن التشكيلي عموما لا تجد…

لقد ضربت الجزائر في مرحة من مراحلها في عمودها الفقري أدى إلى شللها ، في عديد من القطاعات ، و كان من أبرز قطاعاتها التي راحت ضحية مجال الثقافة و الفنون .

كلمتك للمواهب الشابة؟

لطالما أعجبت بكل شاب طموح موهوب الذي يضحي من أجل بناء نفسه بنفسه. فالفرصة لا تأتي دائما ،و إن أتت أحيانا تتطلب الكثير من الوقت كما قد تتطلب فترة قصيرة خلاصتي اليوم للشباب المبدع يجب ألا ننتظر أبدا و إنما يجب أن نكون نحن سبب في خلقها بطريقة أو أخرى، تحية كبيرة لكل الفنانين دون نسيان الذين غادرونا ربي يرحمهم،و ربي يوفقنا للقادم إن شاء الله.

ماهي مشاريعك ؟

طموحي الوصول إلى العالمية والإحتكاك بكبار الفنانين العالميين حتى أستفيد منهم و أطور نفسي أكثر فأكثر.

ماذا تقولين ختاما؟

شكرا مسبقا لكل من آمن بموهبتي وساندني في مشواري وخاصة مدير الثقافة “فريد زعيتر” الذي حفزني على المشاركة وأهدي تتويجي لأمي وأبي وعائلتي الكريمة ، وشكرا لجريدة الوسط على هذه اللفتة الطيبة تحياتي للجميع .

*حاورها:أحسن مرزوق