جائحة كورونا و آثارها بين الإيجابية و السلبية

بقلم الدكتورة: لوني نصيرة من جامعة البويرة



مقدمة:



في شهر مارس 2020 اعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يعتبر جائحة عالمية، نظرا لكونها أكبر أزمة صحية ،و اجتماعية شهدها القرن العشرين مع تداعيات سلبية ،و خطيرة على حياة شعوب العالم، إذ يعيش العالم جائحة لم يسلم منها لا الغني ،و لا الفقير ،و لا القوي ،ولا الضعيف ،و لا المريض ،و لا المعافى.

لقد صنفت الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا بوصفه وباء عالميا ” جائحة” و قد أعلن رئيس المنظمة الدكتور “تيدروس ادها نوم غيبريسوس” بتاريخ 30 جانفي 2020 أن المنظمة ستستخدم هذا المصطلح لسببين هما:

سرعة تفشي العدوى و اتساع نطاقها ،و القلق الشديد إزاء قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللازمة للسيطرة على هذا التفشي ” للفيروس، و يستخدم وصف الوباء العالمي او الجائحة PANDEMIC لوصف الأمراض المعدية عندما ترى تفشيا واضحا لها ،و انتقالا ” من شخص إلى آخر في عدد من البلدان في العالم في الوقت نفسه.

على ضوء ما تمت الاشارة إليه أعلاه يمكن طرح التساؤل التالي:

إلى أي مدى أثرت الكورونا على الجوانب الاقتصادية ،و الاجتماعية ،و النفسية لجمع أفراد المجتمع المصابين ،و غير المصابين وكذا تحديد الآثار السلبية للكورونا؟

لقد أثرت هذه الجائحة العالمية على جميع نواحي الحياة الاجتماعية ،و الانسانية ،و الاقتصادية ،و القانونية، ،و فرضت واقعا جديدا مليئا بالفزع و الخوف ، يعاني معظمهم القلق و الاحباط.



الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا



ترتب على جائحة كورونا العديد من الآثار الايجابية و السلبية



أولا: الآثار الايجابية:



كما يقول المثل no pain . no again بداية تتمثل الآثار الإيجابية في رفع المواطنة ،و سيادة قيم التضامن ،و العمل التشاركي ،و العمل الجمعوي للجمعيات بين كافة القطاعات مما يساهم في بروز نموذج تنموي جديد، من خلال استثمار الحجر الصحي في ترتيب الأولويات ،و ضبط المعاملات لتخفيف الأهداف المستقبلية.

كما تم تعزيز العلاقات الاجتماعية ،و سيادة مظاهر التضامن الأسري مع محاولة استغلال الحجر المنزلي في الإبداع التي تدل على مظاهر الوعي الشبابي كإنتاج فيديوهات هدفها توعية المواطنين من خطورة الوباء ،و الحث على التباعد الاجتماعي ،و الإصرار على ارتداء الكمامات للحد من تفشي الوباء الخطير، و ذلك من قبل جمعيات مثل: الكشافة الاسلامية الجزائرية.

كما أدت جائحة كورونا الى بروز صناعات محلية و ذلك بتوجه الدولة نحو إتاحة الفرصة، قصد تفعيل الاقتصاد الوطني من طرف مراكز التكوين المهني ومقاولات ،وطنية محلية مهمتها تصنيع المعدات ،و الأدوات الطبية، و أجهزة التنفس و التعقيم، اقتصرت خلال الازمة الصحية على الانتاج الداخلي لتزويد السوق الوطنية، ما رأيناه خاصة في صناعة ،و إنتاج الكمامات، عبر كامل التراب الوطني ،و بالنسبة للبيئة انخفاض التلوث، مع دخول دول كثيرة في حالة اغلاق بسبب الفيروس، حدث تراجع كبير في مستويات التلوث، إذ اعترف باحثون في أمريكا بنيويورك بي بي سي، أن النتائج أظهرت أن أول اكسيد الكربون الذي ينبعث من السيارات، قد انخفض بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

كذلك في ظل تدابير الحجر الصحي المنزلي و القيود المفروضة لمنع التجمعات، و الالحاح على التباعد ألاجتماعي أصبح التسوق عبر الانترنت هو الملجأ الوحيد للمواطنين هذا الأمر ساهم في انتشار التجارة الالكترونية في أوساط المجتمع الجزائري ،و تعلم التعاقد الإلكتروني حيث أصبح مستخدمو المواقع أكثر اهتماما لمساعدة الآخرين و نشر سبل الوقاية، و التوعية بين متابعيهم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وهذا أهم الايجابيات جراء هذه الأزمة لعل أهمها تقوية الرابط الأسري ،و الذي يشكل أقرب و أكثر من السابق، فقد تجلى مدى أهمية العلاقات الاجتماعية في حياتنا ،وما لها من دور فعال في الصحة النفسية للفرد ،و استقراره.

ومن الايجابيات اللازمة الصحية كذلك هي قدرة الأطفال على التعامل مع الأوضاع الراهنة ،و تفاعلهم مع التعليمات ،و التوجيهات، ومنها أهمية النظافة ،و غسل اليدين بالماء ،و الصابون باستمراره ،و تفهمهم أهمية التباعد الجسدي مع أصدقائهم و الاكتفاء بالتحدث معهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، و تفاعلهم التام مع حصص الدراسة عن طريق التعلم عن بعد.

ومن الايجابيات أيضا ” توجه الناس إلى الاعتناء بأنفسهم و صحتهم، عن طريق الاعتماد على أسلوب حياة صحي، بما في ذلك تناول الأطعمة الصحية التي تقوي المناعة، و ترك العادات السيئة مثل التدخين وتناول الوجبات السريعة و غيرها التي تضر بصحة المواطن.



ثانيا: الآثار السلبية:



قد نتج عن إقرار الحجر الصحي مجموعة من الانعكاسات السلبية على الجانب النفسي للأفراد نتيجة التباعد الاجتماعي، و ما ترتب عنه من عزلة و إنفراد ساهم ذلك في ترسيخ جدلية الحياة ،و الموت في ذهن الإنسان غير أنه هذه الآثار المترتبة عنه تختلف باختلاف الأشخاص وحالتهم الصحية ،و قدرتهم على مواجهة الآفات، حيث أصيب الملايين من النشر بالمرض و موت مئات الآلاف به.

و ما يزيد تعقيد الأمر أن الاصابة بالكورونا قد تقد بطرق غير متوقعة عبر التواصل أو لمس الأشياء و أن المصابين كثيرين قد لا تبدو أعراض المرض عليهم، و بذلك تعيش الجماعة في حالة هلع مستديم بسبب توقع وصول الفيروس في أي لحظة، وهنا يصبح التباعد الاجتماعي أمرا إجباريا قبل أن يكون وقاية مفروضة على الجميع، فهذه العزلة المستجدة لابد من انها ستؤدي الى نتائج سلبية كثيرة، و الكائن البشري اجتماعي بكونه و العزل بمثابة سجن اختياري أو إجباري و يتسبب بالتوقف عن العمل، أي توقف المبادلات بين الأشخاص في المجتمع و إلى الانعزال بالتنفس ،و ما ينتج عنه من آلام قد تكون قاسم على عدد كبير من الأفراد.

فقد توصل الباحثون إلى وجود علاقة ثابتة بين العزل الاجتماعي ،و الاكتئاب ،و القلق وخلق حالة إجهاد (stress) في الجسم حتى التفكير في الانتحار.

رغم أن للحجر الصحي إيجابياته إلا أنه له بعض السلبيات ذات التأثير على الأسر إذ أنه في مجتمعنا تسبب الحجر المنزلي في إرتفاع معدل الخلافات الزوجية، وكذا معدل العنف خلال فترة الحجر المنزلي، مما أدى بالأزواج للمطالبة بالطلاق و هذا يدل على أن قضاء أوقات أسرية طويلة دون تخطيط له نتائج مختلفة عن نتائج الأوضاع الاعتيادية.

كذلك معظم الأسر أخرت مناسباتها ،و أفراحها التي خططت لها إلى وقت لاحق بسبب الوضع الحالي، و هذا ما سبب ضعفا إضافيا ،و قد يفسد العلاقة بين أسرة المقدمين على الزواج ،ومن الناحية المادية كذلك أثر الوضع الوبائي الحالي على جميع الأسر بشكل سلبي، و تمر الأسر بضغوط اقتصادية ،و مالية صعبة.

ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس ظهرت في المجتمع جوانب سلبية أهمها سلوكات بعض المواطنين ظهرت في عدم الاحترام بالإجراءات الاحترازية ،و الخروج عن نطاق الحظر،و التجول في الشوارع دون مراعاة ظروف البلدة ،و هناك نوع من التجار يضخمون الأسعار ما يهمه هو المكاسب المادية على حساب الطبقة الشعبية البسيطة، مزيفة كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بهدف إحباط عزيمة المخلصين لهذا الوطن، والتشكيك في قدرات الوطن ،و إمكانية قطاع الصحة في مواجهة الأزمة الصحية.

توصيات

1-لا للتهويل و لا التهوين ،و عدم المغالاة في التصرفات التي قد تضر بالصحة.

2-يجب على جميع البلدان في ظل الجائحة أن تحقق التوازن الجيد بين حماية الصحة، و التقليل من الاضطرابات الاقتصادية ،و الاجتماعية ،و احترام حقوق الانسان و حرياته الاساسية.

3-الدعم النفسي للمرضى و أسرهم للتخفيف من حدة الاضطرابات النفسية التي يعانون منها مما يؤدي بهم الى الانتحار.

4-تقوية المناعة النفسية لدى أفراد المجتمع حفاظا على حمايتهم.