جائحة كورونا لها إنعكاسات على الوضع الأمني

* العصابة نهبت أموال تمويل إنجاز المستشفيات

حذر الخبير الأمني علي زاوي في حوار خص به الوسط من تداعيات جائحة كورونا على الجزائر أمنيا اقتصاديا و سياسيا، لافتا بأن جائحة كورونا لها انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في ظل التهديدات الإقليمية و تنامي الإرهاب، في حين أشار المتحدث بأن العصابة نهبت الأموال المخصصة لتمويل المشاريع المختلفة على غرار إنجاز المستشفيات، مشددا على ضرورة إجراءات الحجر الصحي و الامتثال لإجراءات الوقاية على حد قوله.

* كيف تأثرت الأزمات الأمنية بفيروس الكورونا في محيط الجزائر؟

تجدر الإشارة بأننا اليوم في وضع حرج، التهديدات الإقليمية، تنامي الإرهاب في لبيا و الوضع في مالي، وكذلك الوضع الأمني في الجزائر و التهديدات الإرهابية داخل الوطن خاصة بعدما ما وقع مؤخرا في شلف و المدية و ما جاورها، أيضا أزمة كورونا أثرت على الوضع الاقتصادي و التنمية في الجزائر مما أدى إلى احتقان في الجبهة الاجتماعية ، مما أثر على أسعار البترول، و يجب بأن نلفت بأن جائحة كورونا لها تأثير اقتصاديا أمنيا سياسيا، حيث أن كل شيء متوقف و لا أحد يدري ستتجه الأوضاع ، كما أن النظام السابق خلف منظومة حكم متدهورة اقتصاديا سياسيا، هذه مخلفات العصابة التي نهبت أموال الدولة و استغلوا الأموال المخصصة لتمويل المشاريع المختلفة على غرار إنجاز المستشفيات، من جهة أخرى راسلنا السلطات المعنية بخصوص استغلال الإقامة المتواجدة في محيط المجلس الأعظم والتي تتكون من 300 غرفة و تحويلها إلى عيادة طبية مركزية

* هل تتوقع تكتلات جديدة بعد القضاء على الكورونا؟

ليس بالسهل القضاء على جائحة كورونا ، خاصة في ظل عدم احترام المواطنين للحجر الصحي و الإجراءات الوقائية، حيث لا حظنا سلوكات مؤسفة من قبل مواطنين يقومون بالمجازفة دون مراعاة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لمجابهة هذا الوباء، نحن نحذر من تداعيات ذلك الذي سيتسبب في الدخول في المرحلة الثانية من هذا الوباء، حيث نشير بأنه هذا الوباء لن يزول إلا بعد سبتمبر أو أكتوبر.

* ما تموقع الجزائر في هذه التكتلات الأمنية ربما؟

الجزائر تبقى حريصة على أمنها الداخلي و الحدودي، وذلك مرة بأن الأمن في الوضع الراهن له دور آخر وهو يكافح من أجل مصلحة المواطن لمجابهة جائحة كورونا، وهنا نتأسف من سلوكات بعض المواطنين من خلال المناوشات مع المصالح الأمنية بعدم إحترام الحجر الصحي.

*ماذا عن دور وكالة التعاون الدولي التي يترأسها شفيق مصباح ؟

الجزائرلها موقع إستراتيجي هام فهي بوابة إفريقيا، وهي تنسق مع العديد من الدول الإفريقية و بعض دول البحر الأبيض المتوسط، لكن الوضع الحالي و الظرف الراهن الذي تمر به الجزائر صعب جدا للتنسيق في ظل الغموض في تقديم المعلومات الصحيحة من طرف بعض الدول و إكتفائها بتقديم معلومات مغلوطة، لذلك على رئيس وكالة التعاون الدولي خلق خلية معلوماتية تتحكم في الوضع، خاصة أن شفيق مصباح غائب عن الساحة منذ 20 سنة و تجاوزته بعض الأحداث ، و لايخفى لأحد بأن الوضع الأمني تغير وتطورت الأحداث .

حاورته : إيمان لواس