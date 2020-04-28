* الجزائر مدعوة للتطور في بيئة دولية متسارعة

* تنصيب رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن جائحة كورونا التي تضرب العالم ستغير التوازنات الجيوسياسية بالعالم الأمر الذي يدعو الجزائر للتطور في بيئة دولية تتسم بتسارع الاكتشافات العلمية ولهذا كما قال يجب دعم الجامعات والمدارس الكبرى ومراكز البحوث

وقال الوزير الأول جراد في كلمة له بمناسبة تنصيب رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بمقر وزارة التعليم العالي أن جائحة كورونا ستغير التوازنات الجيوسياسية والجزائر لن تنجو من الأزمة مشددا على أهمية التطرق للبحث العلمي في هذا الظرف لأنه تذكير بالدور الحاسم للمعرفة العلمية في مسار التنمية , موضحا في نفس السياق أن هذه الأزمة الصحية أبانت عن دور ومكانة البحث العلمي وساهمت في ترسيخه كعامل أساسي في صنع القرار وتوجيهه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولفت إلى أنه يتعين أمام هذه التحديات، اللجوء إلى حلول مبتكرة ومستدامة تأتي من نخبة علمية لتدعيم قدرات المجتمع.

وبهذه المناسبة أكد الوزير الأول أن الجزائر مدعوة للتطور في بيئة دولية تتسم بتسارع الاكتشافات العلمية لذلك يجب دعم الجامعات والمدارس الكبرى ومراكز البحوث لضمان تكييفها كي تصبح فضاءات للبحث العلمي والابتكار وتشكل دعامات حقيقية لتنمية اقتصاد المعرفة , وبهذا الصدد، ذكر الوزير الأول بالتزام الحكومة بالقيام بالتحولات اللازمة لدعم البحث العلمي وتمكنيه من تقديم الإجابات المرجوة سيما للقطاع الاقتصادي وتيسير العلاقات مع المؤسسات الوطنية من خلال الاستجابة لتطلعاتها والسماح لها بالبروز في ظل نسق دولي معقد وشدد في هذا السياق، على ضرورة تدرج مجالس الإدارة في المؤسسات الاقتصادية أساتذة باحثين وأن تضم المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي خبراء يأتون من المؤسسات الاقتصادية والصناعية ودعا الوزير الأول في الختام الى ضرورة توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي في العلوم التكنلوجية والانسانية وكل العلوم الحديثة وأن يكون له دور رائد في العلاقات بين الجامعة وعالمي الصناعة والفلاحة للعمل على إزالة العقبات كي تتمكن الجامعة من المشاركة في تنمية البلاد واعتبر في ذات الإطار، أن تعيين اطار جامعي من المجتمع العلمي على رأس المجلس، يعبر بوضوح عن إرادة سياسية قوية في تعزيز البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي ، مجددا التأكيد على التزامات الدولة لمواصلة العمل من اجل تعبئة جميع الإمكانيات الوطنية وتدعيم الكفاءات العلمية الوطنية

ودعا الوزير الأول، المجلس، إلى أن يصبح فاعلا أساسيا في تحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي في كل مجالات الحياة مؤكدا أنه سيكون بالنسبة للحكومة وللمؤسسات العمومية مرجعا في مجال المعطيات العلمية المؤكدة، مع الاسترشاد به خاصة حينما يتعلق الأمر بحياة السكان مبرزا أن الدور المتوخى من المجلس هو ترقية البحث العلمي والمساعدة على صنع القرار في مجال تطوير قدرات البحث والتنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

عطار ب