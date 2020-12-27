جائحة كورونا تعصف بسوق النشر في الجزائر

رصدت يومية “الوسط “بعض آراء ناشري الكتب في الجزائر الذين علقوا على التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الذي توقع حدوث انكماش في سوق النشر العالمي بنسبة 7.5 بالمائة بسبب أزمة كوفيد 19 التي انتشرت في العالم ككل في سنة 2020.

مصطفى قلاب ذبيح: علينا الاعتماد على صناديق دعم الإبداع

اشتكى مصطفى قلاب ذبيح ، رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب في تصريح خص به يومية “الوسط ” من الوضعية التي آل إليها الكتاب والنشر في الجزائر ، مشيرا أن أزمة كورونا زادت من الطين بلة إذ تسببت في حدوث انكماش كبير في ساحة النشر في العالم بشكل عام وعلى مستوى الوطني بشكل خاص وتعد هذه السنة الرابعة رغم أن الميزة الموجودة لدى الناشر والمبدع الجزائري والمتمثلة في صناديق دعم الإبداع وهذا من 2015 إلى غاية 2020 .

إلغاء المعرض الدولي للكتاب أثر كثيرا على حركية النشر

وتساءل قلاب ، لماذا لم يتم تقديم يد المساعدة للمبدعين ؟ ، حيث لو تم الاستفادة من هذا الصندوق لكان متنفس للجميع بدون استثناء ، موضحا أن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه الناشر الجزائري يتمثل في غلق المكتبات التي تعد فضاء يتم فيها عرض إصدارات الناشرين صار قليلا جدا، بالإضافة إلى المعارض التي كانت تنظم سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المعرض الدولي للكتاب الذي ألغي بسبب كوفيد 19 الذي أثر كثيرا على حركية النشر بصفة عامة والتي مست الناشرين والمطابع والمؤلفين والرسامين والمبدعين فكل هذه الحلقة تأثرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، بالإضافة لجائحة كورونا التي أضرت بكل القطاعات من بينها قطاع الكتاب الذي تأثر كثيرا بهذه الأزمة .

لابد من تحرك جدي للمشرفين على الكتاب في بلادنا

وأوضح المدير العام لدار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، تأثر هذه الدار رغم أنها مطبعة وشركة توزيع الكتاب إلا أنها عانت من هذه المشكلة مثلها مثل باقي دور النشر الجزائرية الأخرى، وهذا بسبب تفاقم هذا الوضع الوبائي، وتساءل أين هو واجب وزارة الثقافة اتجاه الكتاب ؟ ، وبالتالي لم نرى أي شيء ملموس إطلاقا، إلا الوعود والكلمات الرنانة ، وعليه فحتى البرنامج الذي خصصناه للمعارض الوطنية بالاشتراك مع وزارة الثقافة للأسف الشديد لم يظهر عنه أي شيء، ولهذا ندعو رئيس لجنة العمل الخاصة بإصلاح منظومة الكتاب التابعة لوزارة الثقافة إلى سماع وجهة نظر المهنيين اتجاه الكتاب وهذا في ظل الغياب الكامل للمركز الوطني للكتاب الذي هو في سبات عميق ،ولهذا لابد من التغيير الجذري وليس الأشخاص فقط وهذا من أجل البعث بنفس جديد في هذا القطاع الحساس لكون الكتاب يمثل الثقافة والعلم والمعرفة والتطور فهو المنتوج الوحيد الذي له علاقة بمختلف القطاعات لكونه قطاع استراتيجي موجها في ذلك نداء للمشرفين على الكتاب في الجزائر إلى ضرورة التحرك الجدي .

أحمد بودرمين: غياب دعم الناشرين من قبل وزارة الثقافة

أكد أحمد بودرمين مدير دار “القبية” لـ “الوسط” أن القرن 21 شهد انكماشا كبيرا مس كل من الإنتاج والتسويق والمقروئية في حين أثرت جائحة الكورونا على النشر في الجزائر والشيء المميز في النشر العالمي أن هناك دعم كبير للكتاب وإنتاج الكتاب عكس الجزائر ،حيث لم يتم تقديم أي دعم للناشرين في هذه السنة من طرف وزارة الثقافة والفنون التي تمثل الدولة في هذا المجال بالإضافة إلى إلغاء معرض الدولي للكتاب بالجزائر وغلق مختلف المكتبات الجزائرية بسبب تفشي كوفيد 19 ، فكل هذا أثرا سلبا على ساحة النشر في بلادنا .

دار “القبية” أصدرت 11 كتابا في 2020

كما كشف الناشر بودرمين ، أنه رغم انتشار فيروس كورونا المستجد في الجزائر ـ، إلا أن دار القبية رفعت التحدي وأصدرت 11 كتابا في 2020 في مختلف المجالات منهم كتاب حول تاريخ الثورة و 3 كتب أخرى تحكي عن الحراك الشعبي والواقع الذي تعيشه الجزائر حاليا ، بالإضافة لكتاب آخر خاص بالأطفال وغيرها من الكتب الأخرى ، مبرزا أن النشر في هذه الدار قل كثيرا بسبب هذه الظروف الصعبة التي عصفت بالعالم ككل .

حكيم مالك