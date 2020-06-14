ثورة الياسمين في مهب الرياح

بقلم: صالح عوض

في تونس اختلط حابل الكلام بنابل السياسة وكل شيء أصبح مهيئا للانقلاب وقابلا للنقاش.. لا ثوابت و لا أهداف جامعة والفسيفساء الحزبية تحمل معها فسيفساء في المواقف والولاءات..

تونس أول محطات “الربيع العربي” وهي ما تبقى منه أيضا، ولقد طاب للبعض أن يسميها ثورة الياسمين لسلميتها ولسلاسة تحولها إلى دولة ديمقراطية تواجه هذه الأثناء عاصفة تكاد تقتلع تجربتها تماما من الواقع.

في تونس كانت المحاولات مستمرة لإنقلابات بيضاء أو حمراء للإطاحة بتجربتها التي أحرجت الجميع، ولكنها تمكنت ان تعد السنوات من عمرها، خصوم “الربيع العربي” تكاثفوا ضدها، وكان القرار الفرنسي صاحب الإرث الاستعماري يقضي بأن لا يحدث أي تغيير جوهري في سياسات الدولة التونسية.

التقط التيار العلماني والفرانكفوني الإشارة الإقليمية والغربية لرسم حدود خريطة سياسية بعيدا عن استفراد حركة النهضة الذي أصبح مؤكدا بحق التأييد الشعبي.. وفي هذا حرق العلمانيون شروط الديمقراطية في ظل تصفيق دولي لهم.

تنازلت النهضة التونسية عن كل ما يميزها إيديولوجيا وسياسيا وانسحبت من مواقع حساسة في الدولة حتى يرضى أصدقاء فرنسا واللائكين جملة إلا أن هذا التنازل والتراجع الإيديولوجي لم يحم مكتسبات النهضة أبدا.. بل دفع بقوى المعارضة لشن الحملة وراء الحملة ظنا منهم ان هذا سينهي النهضة.

وتدخلت قوى إقليمية بدفع كبير لإسقاط النهضة ولعل الحرب في فصلها الأخير.. سيكون مستقبل النموذج التونسي إشارة واضحة لما يمكن ان يحصل في تجارب الوطن العربي

التجربة:

في سياقات متعددة اجتاحت المنطقة العربية موجات التغيير الشعبية ورغم كل ما يمكن للبعض قوله حول الغايات والأهداف والأطراف الخفية وراءها الا انه لابد من الإقرار بأنها تولدت بفعل حالة احتقان في الشارع وصل الى حد الانفجار.. وكانت الرصاصة الأولى في تونس لتقشع الغيوم من عواصم عربية كثيرة.. بعد اندلاع أحداث ثورة الياسمين في تونس2011 ورحيل الرئيس التونسي بن علي للعربية السعودية كانت اغلب استطلاعات الرأي تؤكد غلبة النهضة في أي عملية انتخابات قادمة مستفيدة من تاريخها الطويل في المعارضة ولحجم ما قدمته من تضحيات..

أجريت في أكتوبر أول انتخابات انبثق عنها مجلس تأسيسي كانت مهامه بالأساس كتابة دستور الجمهورية الثانية بنظام انتخابي وضع بعناية من قبل خصوم النهضة حتى لا تتغول وتنفرد بالحكم.. وفعلا جاءت النهضة في المرتبة الأولى والمؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة الدكتور منصف المرزوقي الثاني والعريضة الشعبية برئاسة الهاشمي الحامدي الثالث والمؤتمر من أجل العمل والحريات ذو التوجهات اليسارية الرابع فيما توزع ما تبقى من المقاعد بين القوميين وأطياف اليسار

كانت المهمة الأساسية تركيز المؤسسات لدولة ديمقراطية تراعي التعددية كما كانت كتابة دستور الجمهورية الثانية مكسبا كبيرا وتنظيم الانتخابات بناء على ذلك اول المكتسبات

حازت النهضة على المرتبة الأولى الا انه بهذا التوزع في النتائج لا أحد يستطيع الحكم وحده لذا تحالفت مع المؤتمر والتكتل وشكلت الحكومة برئاسة النهضة وان يكون رئيس الجمهورية لحزب المؤتمر المرزوقي ورئاسة البرلمان للتكتل مصطفي بن جعفر.

الا ان اليسار وبقايا النظام القديم لم تعجبهم التشكيلة وتركيبة المشهد السياسي فبدأت التوترات التي انتهت بعمليتي إغتيال الأولى في 6 فبراير 2013 استهدفت اليساري شكري بلعيد وهو زعيم يساري واجه المشهد بشراسة وإصرار على إلغائه والثانية في 25 يوليو 2013 اغتيال زعيم قومي الحاج محمد لبراهمي.. الأمر الذي كاد ان يعصف بالبلد وقد أدخله في أتون فوضى انتهت بتخلي النهضة عن الحكم وتولى شخص من غير النهضة مهدي بن جمعة فترة انتقالية تفضي الي انتخابات..

شهدت البلاد توترات وبروز حالات من التطرف المسلح وإحداث أمنية هزت استقرار البلد بارتباطها مع العنف في ليبيا وخطورة تمدد هذا العنف الإرهابي إلى جوار تونس وأصبح من الواضح ان هناك عوامل متنوعة وبعناوين متناقضة من أقصى اليسار والعلمانية إلى أقصى التطرف الإرهابي لإسقاط التجربة التونسية الوليدة.

عودة العلمانية:

صحيح ان القرار الفرنسي والإقليمي يقضي بعزل النهضة كما تجلى في السنوات الأولى لحكمها الأمر الذي أخرجها من المشهد مثقلة بالفشل والإدراك بضرورة المشاركة السياسية و تقديم تنازلات كبيرة لقوى هي اقرب لفرنسا و للعلمانية.. ولكن كان من العبث إخراج النهضة تماما لأسباب ذاتية وموضوعية فاقتضى الأمر إخراجها على دفعات وانتزاع مواقف منها إيديولوجية وسياسية مهمة للغاية وإفقادها بذلك لونها الخاص وعزلها عن حاضنتها الشعبية إن أمكن وذلك ضمن سياق عام لتشكيل سياسي للمنطقة العربية.

دعت باريس الغنوشي والباجي قايد السبسي الى لقاء بباريس ويقال ان هناك أطرافا إقليمية رتبت اللقاء بين الطرفين الذين توصلا لتفاهمات عميقة لتقاسم مواقع السلطة.. تزعم الباجي قائد السبسي المعارضة وأسس حزب نداء تونس على عجل لملء فراغ سياسي كبير ولإحداث توازن مع النهضة فجمع بقايا النظام السابق واليسار والنقابيين ودخل الانتخابات في ٢٠١٤ واكتسحها وحصل على الأغلبية وتلته النهضة وكأن الأمر تم باتفاق وبعدها اليسار والقوميون.. وبما ان القانون الانتخابي لا يسمح لأي طرف الحكم لوحده كان لزاما على الباجي التحالف مع طرف آخر.. وفعلا حكم النداء والنهضة خصوم الأمس حلفاء اليوم ولكن بأقل مشاركة للنهضة التي أدركت ان الظرف الإقليمي والدولي لا يسمح لها بتصدر المشهد السياسي لاسيما بعد الذي حصل بمصر وإسقاط مرسي فكان لابد من الانحناء للعاصفة رئيس البرلمان من النداء ورئيس الجمهورية من النداء ورئيس الحكومة من النداء ولقد اكتفت النهضة بالمشاركة بوزرين فقط.

لكن النداء بما انه مكون من اتجاهات عدة ومشارب سياسية وفكرية متنوعة وروافد مختلفة بدأ في التفكك والصراع الداخلي بين أجنحته وزعاماته مما أثر في الحكم.. خرج أمينه العام محسن مرزوق وأسس حزب مشروع تونس وتدخل نجل الباجي حافظ قائد السبسي ومن ورائه العائلة فزاد تشرذما وصراعات وتتالت الانشقاقات وتوزعت الي فتات مما أثر على سير دواليب الدولة وتأزم الوضع من جديد بمعنى ان جبهة أخرى سقطت أمام تماسك النهضة.

التدخل الفرنسي:

شهد البرلمان التونسي سجالا عنيفا بين توجهات مختلفة صرفت الوقت في مناقشة السياسات الخارجية لتكتشف الدولة التونسية انها بلا وجهة محددة وفي غياب عقيدة سياسية للدولة بل وصل الأمر بعدم قدرة البرلمان من الحسم في موضوع الاستعمار والتقدم بطلب من الفرنسيين للاعتذار لتونس عن استعمارهم لها وسقط القانون كما ان هناك عديدا من المسائل المرتبطة بمنتوجات تونس المقيدة باتفاقيات قديمة مع فرنسا لم يستطع احد من طرحها لا تسمح فرنسا لتونس بالتعامل مع أسواق أخرى وقد تم تعطيل عشرات المشاريع والصفقات مع عدة دول آسيوية وخاصة الصين.. وفي مقابل تقديم لائحة حول الاستعمار الفرنسي رفع البعض لائحة لتجريم المرحلة العثمانية.. ويتجلى التدخل الفرنسي في تشكيل الحكومة كما يؤكد بعض التونسيين ان الفرنسيين يصرون على ان يتم تشكيل وزارة الثقافة دوما تحت أعينهم حيث لا يترأسها إلا من ترضى عنه فرنسا فالوزيرة الحالية بالإضافة إلى إنها فرنكوفونية فإنها متهمة من قبل الناشطين التونسيين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

عجز الاقتصاد:

مرت العاصفة.. لكن في ظل هذا العراك السياسي او الفوضى السياسية والانهماك بإيجاد طرق التحرر من حبائل المكائد السياسية كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنهار والأزمة تتعمق وصولا الى حكومة يوسف الشاهد الذي اقترحه الباجي بعد ما يعرف بوثيقة قرطاج التي أمضتها أغلب الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الغرف وغيرهم ضمن بنود اتفاق شمل نقاطا محددة يلتزم يوسف الشاهد تنفيذها لحين إجراء انتخابات 2019 كانت مرحلة تتجه أكثر لتعميق الأزمة الاقتصادية في ظل ارتباك مؤسسات الدولة واشتراطات صندوق النقد الدولي وتفاقم البطالة و انتشار الفقر في قطاعات اوسع..

بمعنى أخر فشلت الثورة في تحقيق الهدف الأول لانطلاقها و هو التصدي للبطالة والعمل على توفير لقمة الخبز الكريمة و بذل الجهد في تطوير إمكانات البلاد و تنميتها ولكن الذي حصل هو الانهماك في الانتخابات والاصطفاف والمحاصصات السياسية بين مجموعة الأحزاب الإيديولوجية والمحاولات الدءوبة للكيد الحزبي وهنا تجلت بوضوح الخطوط الحمراء أمام العمل السياسي في تونس انه ينبغي المواصلة بعيدا عن المساس بالمصالح الفرنسية حيث كل عجلة الاقتصاد التونسية مرتبطة بالدوائر الفرنسية ضمن معاهدات و اشتراطات سابقة في عهد بورقيبة وبن علي تتصل بتفصيلات البنية التحتية للبلاد وثرواتها.. كما ان هناك أطرافا عربية تتحرك بدأب لإرباك المشهد السياسي التونسي وإفشاله والتهيئة لانقلاب على الأوضاع وإخراج النهضة من الحكم.. وهذا ما صرف الأحزاب عن ضرورة الانطلاق بحكومة تنمية الى دائرة الحرص على أحجام وجودها في المشهد.

الوضعية الاقتصادية صعبة للغاية ولقد كشفت جائحة كورونا الوضع الكارثي لمليون عائلة دون خط الفقر وإذا افترضنا ان المعدل للعائلة ثلاثة أفراد فقط فهذا يعني ان 3 ملايين فقراء اقل بقليل من ثلث سكان تونس حوالي ١١ مليون.. ومليون معطل عن العمل

الانتخابات التشريعية:

كان للانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرتين دور بالغ في تحريك المكونات السياسية في تونس فلقد جاء لأول مرة رئيس من خارج الحسابات الحزبية ومتمسك بثوابت الشعب والأمة دخلت حركة النهضة الانتخابات أكتوبر 2019 في سياقات صعبة لكن واتتها الظروف المناسبة ممثلة بغياب قوى وازنة ولها مصداقية فيما النداء الخصم او الحليف الكبير قد تفكك لسبعة أحزاب ميكروسكوبية وخصومها من الأحزاب ليست لهم قواعد شعبية كما للنهضة رغم ان أعداد منتخبيها تراجع كثيرا عن الانتخابات الأولى.

ظهر حزب رجل الأعمال ومالك قناة نسمة نبيل القروي بحزب سماه قلب تونس.. جاء في المرتبة الثانية بعد النهضة ثم حزب التيار الديمقراطي ميول يسارية اجتماعية ثم ائتلاف الكرامة قريب من النهضة ثم حزب حركة الشعب حزب قومي ناصري فيما تبخرت كل أطياف اليسار..مقعد وحيد لحزب “الوطد” الوطنيين الديمقراطيين ..نفس الشيء يتكرر لا يستطيع احد من الأحزاب ان يحكم بمفرده. حيث فاز حزب حركة النهضة بحصوله على 52 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217 مقعدا. وحزب قلب تونس، الذي يتزعمه نبيل القروي، جاء في المركز الثاني بحوالي 38 مقعدا، بينما احتل التيار الديمقراطي المرتبة الثالثة وحصل على 22 مقعدا.

وتشكلت حكومة “الفخفاخ” من فسيفساء التشكيل السياسي التونسي لتكون حكومة متناقضات تعجز حتى اللحظة عن الانطلاق ببرنامج معالجة للبطالة ولحالة الفقر المدقع بالبلاد..

الازمة القائمة:

في نفس السياق وفي علاقة بمحيطها تفجرت صراعات بين مكونات الحكومة في علاقة بالملفات الخارجية سوريا والنظام السوري وفي الصراع التركي القطري من جهة والإماراتي المصري الروسي من جهة أخرى

تتحرك عبر البرلمان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ومجموعات من خصوم النهضة التاريخيين لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لمهاتفته رئيس حكومة الوفاق أثر استعادتها للقاعدة العسكرية عقبة بن نافع بمنطقة الوطية ودحر قوات حفتر من مدن الغرب الليبي وهي تعد الآن عريضة أخرى لإدراج تنظيم الإخوان كتنظيم إرهابي ولائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان.. هذا في حين يبدو تراجع نسبة المؤيدين للحركة لأنها ارتكبت أخطاء مميتة ولعل من أخطائها القاتلة عدم موافقتها على تمرير قانون تجريَم التطبيع مع العدو الصهيوني وعدم دعمها لمشروع الطلب من فرنسا بالاعتذار عن استعمارها لتونس وعدم تمرير قانون تحصين الثورة.. وموقفها المائع من قانون المواريث والمثليين.. وهناك من الأخطاء التي ارتكبت أثناء تسيير النهضة للحكم لها علاقة بالنزاهة وفرص التوظيف وعد م الحرص على اعتماد الموازنة العامة مما افقدها كثيرا من وهجها السابق.. لقد كان واضحا ان النهضة تنازلت عن كثير من ثوابتها بغرض الاحتفاظ بوجودها في المشهد.. ومن الواضح انها لو تنازلت تنازلات إضافية فلن يغنيها ذلك شيئا..

لماذا ألان؟:

تشهد الساحة السياسية التونسية احتقانا كبيرا بسبب التصادم بين النهضة وخصومها قد يصل الى نزول الى الشارع كما هو معلن تروج له قوى خارجية وإعلام عربي خليجي ومصري بوتيرة من التحريض عالية ومن المعلوم ان هذه القوى تتورط الآن في الأزمة الليبية كطرف تزج بالمال والسلاح.. ولتقدم قوات حكومة الوفاق في جبهات القتال ولكون ليبيا بالنسبة لتونس خلفيتها الأمنية والاقتصادية يصبح التحسب كبيرا فيما لو واصلت حكومة الوفاق انتصاراتها في ظل وجود النهضة في الحكم التونسي.. فهل يكون تثوير الشارع بعد فشل الانقلاب الأخير قادرا على إسقاط النهضة وإخراجها من المشهد؟.. في تونس يتقرر مصير الهجوم المعاكس على “الربيع العربي”.. والله غالب على أمره.