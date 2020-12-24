ثلوج كثيفة مرتقبة على مرتفعات وسط وشرق البلاد

تشير توقعات نماذج الطقس العددية العالمية في اخر تحديثاتها، إلى اضطراب جوي قادم من شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، محمّل بهواء بارد قطبي يعمل على التوغل تدريجيا نحو المناطق الشرقية والوسطى للوطن بداية من مساء يوم الجمعة إلى غاية فجر يوم الاحد.

وسيكون هذا الاضطراب الجوي في بدايته محمّلا بتساقط للأمطار تكون أحيانا مرفوقة ببرَد، كما تعرف الساعات القليلة القادمة، أي من ليلة الجمعة إلى فجر يوم الأحد، ثلوجا على المرتفعات التي يتراوح علوها ما بين 700 و 800 متر، وهذا نظرا لبرودة الكتلة، حيث تخص هذه الثلوج المناطق الشرقية والوسطى.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المرتقبة أيام السبت والأحد، فستعرف انخفاضا محسوسا، حيث تتراوح بين 4 و 8 درجات على المناطق الوسطى والشرقية.