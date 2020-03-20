سلال ، أويحيى ، بن عيسى سليم سعيدي وولاة بجاية ، مستغانم ،و تيزي وزو

كشفت مصادر قضائية أن المحكمة العليا قد استقبلت ثلاث ملفات جديدة تخص الفساد ونهب المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء التسيير وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة بعد تخلي كل من مجلس العاصمة وتيبازة عنها لفائدة المحكمة العليا بفعل الامتياز القضائي للمتهمين ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأول عبد المالك سلال وخليفته أحمد أويحيى ووزير الفلاحة بين عامي 2008و2013رشيد بن عيسى، ووزير الموارد المائية بين 1999و2001 سليم سعدي ـ وولاة بجاية ، مستغانم ،و تيزي وزو ، ويتعلق الأمر بكل من رشيد فاطمي يمينة نورية زرهوني ، وحسين واضح ، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال والمال وفي مقدمته عمر بن عمر والذي ينتظر بداية التحقيق معهم خلال نهاية الأسبوع على اكبر تقدير .

هذا وتعد القضية الأولى المتهم فيها كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ووزير الفلاحة الأسبق رشيد بن عيسى من اكبر الملفات لارتباطها صاحب مجمع عمر بن عمر للإنتاج الصناعي ، حيث يتابع المتهمون بتهم إساءة استغلال الوظيفة ، منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية ، وتعارض المصالح ، وهو الملف الذي كان مجلس قضاء العاصمة قد باشر التحقيق فيه وتوجيه الاتهام قبل التنازل لفائدة المحكمة العليا بفعل الامتياز القضائي الذي يتميز به المتهمين ، أما الملف الثاني فيتعلق بالوكالة الوطنية للسدود التي متهم فيها كل من الوزير عبد المالك سلال إبان توليه حقيبة الموارد المائية وسابقه سليم سعدي وولاة الجمهورية السابقين لكل من بجاية ،مستغانم وتيزي وزو ويتعلق الأمر بكل من رشيد فاطمي ، يمينة نورية زرهوني ، والمتابعون بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير من خلال إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وقبول مزايا غير مستحقة وطلبها بدون وجهة حق ، وقبض أجرة ومنفعة مقابل إبرام الصفقات ، تبديد أموال وممتلكات عمومية ، والتخفيض في الضرائب والرسوم دون ترخيص قانوني إضرارا بالخزينة العمومية ،وهو الملف الذي تخلى عنه مجلس قضاء العاصمة لفائدة مستشاري المحكمة العليا نظرا للامتياز القضائي الذي يتمتع به المتهمين.

أما القضية الثالثة التي تخلى عنها مجلس قضاء تيبازة والتي تخص والي ولاية تيبازة السابق والعديد من المتهمين والمرتبطة بمركب الألعاب والتسلية لتيبازة وشاطئ الكوالي والمتهم فيها والي تيبازة الأسبق وجملة من المتهمين من الإطارات ورجال الأعمال الذين وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة للغير ، إبرام صفقات عمومية غير مشروعة بالإضافة إلى تهم سوء استغلال الوظيفة ، استعمال النفوذ وتبديد أموال عمومية ، هذا ومن المنتظر أن يباشر المستشار المحقق بالمحكمة العليا الاستماع إلى المتهمين في هذه الملفات التي تم التخلي عنها نهاية الأسبوع.

محمد بن ترار