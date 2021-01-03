ثلاث مبادرات بمضامين مشتركة لم ترى أي واحدة منها النور

تواجه مبادرات بعض الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مصيرا غامضا بسبب المنافسة الشخصية والحزبية بين الكتل البرلمانية الأمر الذي أدى الى طرح ثلاثة مبادرات بمضامين متشابهة لم ترى أي واحدة منها النور الى حد كتابة هذه الأسطر .

رغم الحماس الذي ساد معظم نواب المجلس الشعبي الوطني في المبادرة باقتراح نص تشريعي يجرم أي نوع من من أنواع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي التي تم الترويج لها بقوة بحر الأسبوع الفارط , الا أن مصير هذه المبادرة حسب ما أفادت به مصادر برلمانية ل” الوسط ” يواجه لحد الان مصييرا مجهولا , وهذه المرة ليس بسبب تعطيل الإدارة أو الجهاز التنفيذي للمشروع بل لغياب تنسيق وتوحيد الجهود بين النواب والكتل البرلمانية ورغبة كل طرف سياسي داخل قبة مبنى زيغوت يوسف بتزعم هذه المبادرة التي تهدف الى دعم موقف الجزائر الرسمي الداعم للقضية الفلسطنية باعتبارها قضية تحرر عادلة وفق لوائح ومقررات الشرعية الدولية , والدليل على ذلك وجود ثلاثة مبادرات بمضامين متشابهة بنسبة تفوق 99 بالمائة منها مبادرة كشف عنها النائب يوسف عجيسة وأخرى مماثلة كشفت عنها النائب الحر عن الجالية الوطنية بالخارج أميرة سليم بالإضافة الى مبادرة ثالثة تروج لها في كواليس مقر المجلس الشعبي الوطني كتلى حركة مجتمع السلم عن طريق نائبها ناصر حمدادوش .

وكان بإمكان نواب البرلمان على اختلاف انتماءاتهم السياسية إنجاح هذه المبادرة بسرعة مدام أن القضية الفلسطينية على غرار القضية الصحراوية تشكل عامل اجماع لدى كافة التشكيلات السياسية التي تسمد مواقفها الخارجية من المواقف الرسمية للدبلوماسية الجزائرية غير أن رغبة كل طرف في تبني المبادرة التي ولد كفكرة بسرعة جعلها تعرف ركودا وتواجه مصير مجهول في وقت تواجه فيه القضية الفلسطينية ومعها الصحرواية العديد من المكالب بعد اسراع بعض الدول العربية في مقدمتهما المملكة المغربية الى ابرام صفقة وصفت حتى بالداخل المغربي بصفقة العار لما تحمله من مضمون يقايض الدعم المغربي للقضية الفلسطينية المركزية بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها إسرائيل لاحتلال المغرب للصحراء الغربية رغم لوائح ومقررات الشرعية الدولية التي تعارض هذا الاحتلال الأخير في القارة السمراء

باية ع