ثلاث أسماء مرشحة لتدريب نصر حسين داي

ج.ن

واصل إدارة نصر حسين داي رحلة بحثها عن مدرب جديد يقود العارضة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة بعد انسحاب نذير لكناوي واستقالته من منصبه، عقب توالي النتائج السلبية في بداية كارثية للنادي العاصمي في بطولة الموسم الحالي للرابطة المحترفة الأولى.

وفي السياق ذاته، شرعت إدارة نصر حسين داي في مفاوضات مع عدد من المدربين، بينهم عز الدين آيت جودي، الذي سبق له تدريب الفريق في وقت سابق، وليامين بوغرارة، الذي رحل عن تدريب اتحاد بلعباس مع بداية الموسم بسبب عجز المسؤولين عن تأهيل اللاعبين الذين ضمهم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، كما أكدت مصادر موثوقة أن بلال دزيري المدرب الحالي لأهلي برج بوعريريج يتواجد في أفضل رواق لتولي المهمة.

إدارة النادي العاصمي بقيادة شعبان مرزقان، باتت قريبة جدا من حسم صفقة دزيري، وستجتمع به في الساعات القليلة المقبلة، للاتفاق حول قيمة ومدة العقد الذي سيربطه بالنادي.

ذات المصادر، أكدت أن دزيري متفتح على الانتقال إلى نصر حسين داي، في ظل رغبته في تغيير الأجواء، والانسحاب من تدريب أهلي البرج، الذي يعاني مع انطلاق الموسم من كثرة النتائج السلبية.

ويجدر التذكير بأن لكناوي قد قرر الاستقالة من منصبه، عقب البداية المتعثرة لفريقه، حيث اكتفى بجمع ثلاث نقاط من أصل 18 ممكنة، ليترسم رحيله بعد خسارة الفريق أمام ضيفه وفاق سطيف، في مباراة مؤجلة عن الجولة الخامسة، مؤكدا في تصريحات إنه يرى أن هذا القرار هو الأفضل لمصلحة نصر حسين داي.