ثبات إيران وتراجع الآخرين

بقلم: صالح عوض

يضربون إيران أم لا؟ أكثر من أربعين سنة والحرب معلنة بلا تخفّي على إيران من قبل النظام الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة أو من خلال أدواتها في المنطقة وبكل أنواع الحرب الاقتصادية والإعلامية والحربية مستخدمين فيها كل الأساليب العرقية والطائفية، وقد صدق الشاعر العربي إمرؤ القيس وهو يصف ما يشبه هذا الحال: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي..

في عرف المستكبرين تكمن جريمة إيران في رفضها هيمنة أمريكا على مقدراتها، ورفضت أن تكون أرضها قواعد لل”سي أي إيه” والقوات الأمريكية، وجريمتها الكبرى في نظرهم أنها تنكر شرعية الوجود العنصري الصهيوني على أرض فلسطين، وتدافع عن الشعب الفلسطيني وقضيته رغم كل الظروف، وتدعمه علنا بكل أدوات المقاومة الأمر الذي لا يجرؤ عليه أي نظام عربي حاليا.. فيجيء إسقاطها ضرورة استعمارية لكي يتم ترتيب المنطقة على أن يكون الكيان الصهيوني هو القوة المركزية ومحور المنطقة أمنيا وإقتصاديا.

لماذا هذا العداء:

لعله من المفهوم سبب عداء إدارات الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية لإيران عبر عقود متوالية حيث ينظر إلى الثورة الإيرانية أنها جاءت ضد القرار الدولي القاضي بالهيمنة على بلاد العرب والمسلمين من خلال مؤسسات سياسية ومالية دولية وأنها جاءت خارج سياق السياسة الأمريكية في المنطقة في ملفات عديدة على رأسها النفط وفلسطين وأن إيران تتبنى نظام سياسي بفلسفة وعقيدة قابلة للتمدد في المنطقة وعابرة للحدود.. ولقد جربت الإدارات الأمريكية كيفية إسقاط المجتمعات والدول الأيديولوجية حيث بدأت الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت أكثر من 40 سنة وانتهت بسقوط الكتلة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفييتي.. ولكن أمريكا دخلت دوامة الحروب الخارجية واحتلت أفغانستان والعراق في مرحلة واحدة فكانت هذه الضربة الإستراتيجية في صلب النظام الاقتصادي الأمريكي وفي سمعة الجيش الأمريكي والسياسة الأمريكية.. وتحملت الخزينة ديونا جسيمة زادت عن 20 تريليون دولار نصفها بسبب الحربين.

بالطريقة نفسها التي استخدمت ضد الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفييتي حاولت أمريكا إسقاط الثورة الإيرانية وكان الحصار هو الأسلوب الأكثر نجاعة ورغم أن إيران أقل قوة عسكرية وأقل إمكانات من الاتحاد السوفييتي إلا أنها خطت لنفسها طريقا من الثبات على أساس مبادئها ولم تقدم تنازلات عميقة فيها.

لم يكن مقبولا لدى صانع السياسة الأمريكية أن تخرج قوة إقليمية تتبنى الاستقلال وتنهج الصراع ضد الإمبراطورية الأمريكية وتحرض ضد أدوات الإمبراطورية المحلية وعلى رأسها الكيان الصهيوني.. وهنا وقعت الثورة الإيرانية في المحظور الاستراتيجي في نظر واضع السياسة في البيت الأبيض والمؤسسات الأمريكية.. فلم تكن الثورة الإيرانية فقط على نظام الشاه الطاغوتي فهذا مجرد تحصيل حاصل إنما كانت ثورة على تبعيته وارتمائه في أحضان الصهيونية وبالمحصلة كان هدفها كما صرح بذلك قائدها الخميني: أمريكا هي الشيطان الأكبر.. فلقد حدد الخميني منذ اللحظة الأولى هدفه وهو طرد المستعمرين من المنطقة ودعا بوضوح الى الثورة على الوجود الأمريكي في المنطقة، وأعلن مساعدته لكل الثائرين على هيمنة أمريكا، ورأى أن الطغيان في بلاد المسلمين إنما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بهيمنة النفوذ الأمريكي في المنطقة.

ولقد كان موقف الخميني من القضية الفلسطينية ملفتا تماما فلقد اعتبر إيران منذ اللحظة الأولى دولة مواجهة واعتبر الكيان الصهيوني غدة سرطانية في المنطقة تسمم المنطقة وتشل طاقتها.. وذهب الى ابعد من ذلك حتى قام بقطع علاقته مع مصر بسبب كامبديفد وجعل القضية الفلسطينية محور سياسته الخارجية، وتعددت توجيهاته بخصوص إحياء القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الإيراني وفي المنطقة وهنا يكون الخميني سار في الاتجاه المعاكس تماما لاتجاه المصالح الأمريكية الإستراتيجية.

وهنا يجب أن يكون واضحا تماما أن الإدارات الأمريكية لم تعاد إيران وتشن عليها الحرب تلو الحرب لأنها شيعية أو فارسية أو لأنها “تسب الصحابة”.. الإدارات الأمريكية تواصل حربها ضد إيران لأنها تحاول أن تكون حرة وسيدة وتبحث عن مصالحها التي تتناقض مع المصالح الأمريكية الإستراتيجية في معظم الأحيان.

أما الشعارات التي رفعت في المنطقة ضد إيران لتسويغ محاصرتها وضربها ومشاركة الأمريكان في الحرب عليها فهي لا تستقيم مع المنطق وجاءت الأحداث المتلاحقة لتكشف زيفها!! رفعوا في وجهها الرايات القومية والمذهبية وراحوا ينبشون التاريخ والكتب والمصنفات الطائفية يستنجدون بأقوال عفى عليها الزمن للتحريض والشحن الطائفي، ولحسن حظ إيران تكشّف هؤلاء على عدائهم الحقيقي للإسلام وحربهم على علماء السنة والوهابية فضلا عن ودهم لكل من يعتدي على القدس وفلسطين والأمة..

قد تكون سياسة إيران أخطأت هنا أو هناك لكنها لم تنتقل إلى معسكر الأعداء.. وصحيح أن معظم سكان إيران شيعة ونظامها يتبنى المذهب الشيعي لكن هذا ليس هو السبب الذي حرك أدوات الأمريكان في الخليج لمحاربة إيران فلقد كان هؤلاء أذلاء عند الشاه الذي كان يقيم حفلات في ذكرى مقتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان حليف الكيان الصهيوني ويشجع الانفصاليين الأكراد على محاربة الدولة العراقية.. وكان يفرض عليهم جزية سياسية.

هذا التفنيد ضروري فرغم أن تلك الدعاوى هزيلة وسطحية إلا أن نخبا كثيرة من أبناء العرب والمسلمين انتقلوا بمشاعرهم وشعاراتهم لاعتبار إيران العدو الذي يهدد وجودهم ومستقبلهم وبلغ الشحن مداه عندما تم اعتبار أن الخطر الإيراني يحتل مرتبة الأولية في قائمة أعداء الأمة.. وهذا هو الميدان المفتوح لخطاب الإعلاميين والسياسيين الذين يدورون في فلك أنظمة ارتضت لها موقعا مع الحملة الأمريكية وكذا الذين تثور أنفسهم بأبعاد جاهلية عرقية وطائفية وكذا المتخلفين الطائفيين الذين يسكنون صفحات كتب صفراء ومراحل زمنية سوداء وتغيب عنهم وقائع الحياة بقوتها ودفقها..

ثبات وهفوات:

بمراجعة للمراحل التي عبرتها الثورة الإيرانية لا نجد أي تنازل واضح عن أي مبدأ من مبادئها المعلنة والانتقال الى ما هو عكسه.. قد تكون الثورة لازالت غير قادرة على تكريس بعض مبادئها لأسباب عديدة إلا أنها لم تنكسر في روحها ولم تنقل خطها السياسي إلى الدائرة الاستعمارية رغم ما يبدو أنها قد تكون أجرت تفاهمات هنا وهناك لاسيما في الملف العراقي والأفغاني حيث تتسرب أخبار عديدة بأن تفاهمات ميدانية حدثت وهنا لا يجدي التبرير وتظل هذه الوقائع زلة صغرت أم كبرت في السياسة الميدانية.. ورغم هذا وبالنظر الى تطور الأوضاع في العراق يبدو إن إيران عززت نفوذها المعادي للأمريكان من خلال تجييش قوى عراقية ترفض الوجود الأمريكي وتعمل على إخراجه من العراق.

موقف الدولة الإيرانية من الملف الفلسطيني لم يصبه لغوب وكذلك موقفها من المقاومة اللبنانية في مواجهة مكلفة ومفتوحة وهذا الملف أخطر من أي ملف آخر وفيه يتم تحديد ولاءات كل طرف وتبيان جوهر سياسته، وقد تكون هناك في التفصيلات ارتباكات وعدم دقة إلا أن السياق العام يعني ان الدولة الإيرانية تتبنى المقاومة بكل أشكالها وتدعمها بلا تخفي.

على صعيد المؤسسات الإيرانية تطورت الإدارة وترسخ النظام من خلال بنية هيكلية تحافظ على تماسك الدولة وسلاسة اتخاذ القرارات الإستراتيجية ورغم بروز تيارين يبدو عليهما التصارع في أحيان كثيرة في قضايا التعامل بالخارج كما هو حاصل هذه الأيام في معالجة الاعتداءات التي تستهدف علماء إيران أو مستشاريها العسكريين في سورية.. رغم هذا فيمكن اعتبار أن التنوع هذا هو الذي يحقق التوازن في القرار الإيراني ويحفظ تماسك المجتمع السياسي الإيراني لاسيما انه تنوع في كيفية الأداء وليس تنوع يمس التوجه العام والأطروحة الإسلامية..

ويتجلى ثباتها أخيرا على التمسك بحقها في النووي وعدم التنازل عنه ورفض إغراءات ترمب ورفض التفاوض معه رغم كل إجراءاته العقابية وتحريضه دول العالم لمقاطعة إيران.

مع هذا فلا يمكن غض الطرف للكيفية التي أدارت إيران لموقفها في الملف السوري واليمني.. ووقوعها في حساسيات عقدت المشهد!! فهي إن وجدت تبريرات منطقية في تدخلها في الملف السوري إلا أن كثيرا من الإشارات حول محاولات تغيير ديمغرافي أو تشييع بالإغراءات المادية في سورية او جلبها لمليشيات من شتى البقاع يجعل من دورها المعلن “للحفاظ على وحدة سورية” في دائرة الضباب.. أما الملف اليمني فلعلها انساقت خلف رؤية متعجلة عندما دعمت الحوثيين في انقلابهم، فلقد أدى هذا إلى تمزيق اليمن و كان ذلك فرصة لبن زايد والسعوديين بالتقدم للسيطرة على مواقع حساسة في اليمن لجعلها مسرحا للأمن الصهيوني وتمزيق اليمن وتدمير كل مرافق الحياة ومناشطها فيه.

هزيمة الآخرين:

صحيح أن إيران ليست في حالة مريحة.. بل لعلها في ضنك شديد على مستويات عدة ولكن لابد من ملاحظة انه حتى هذه اللحظة ورغم قسوة المواجهة يبدو أن جميع خصوم إيران المحليين والدوليين يدفعون فواتيرا مرتفعة وبعضهم يتجه نحو التلاشي وبعضهم يتراجع في صلب مواقفه وبعضهم ينقلب على حلفائه أو نفسه.. ومن أكثر مظاهر الهزيمة التي لحقت بمعسكر الخصوم فشلهم في إسقاط النظام الإيراني رغم كل ما بذلوه، وعجزهم عن القيام باستهداف عسكري مباشر معلن ضد إيران ومرافقها الحيوية كما سبق أن فعلوا ضد العراق وأفغانستان وسورية ولبنان..

إن ثبات إيران وصمودها في مواجهة الإدارات الأمريكية لاسيما الأخيرة التي اتسمت بالعنجهية والبلطجة و التعالي يدفع إلى القول أن هذا انتصار حتى اللحظة يمكن البناء عليه في التعامل مع الإدارة الأمريكية القادمة التي تعتبر إمتدادا لإدارة أوباما الأمر الذي سيلغي العقوبات و يحرر الأموال المجمدة في بنوك العديد من الدول و يمنح الدولة فرصة التقاط أنفاسها لحل مشكلات اجتماعية متفاقمة نتيجة الحصار والعقوبات الأمر الذي سيعزز قوتها الإقليمية ويفسح لها مجال التنمية والتفاعل مع الجوار بشكل أكثر أريحية.

في المقابل فإن الكيان الصهيوني يقدر أنه يخسر خسارات فادحة طالما هناك المرشد الإيراني او الحرس الثوري.. فرغم قيام الطيران الصهيوني بقصف مواقع إيرانية في سورية او باغتيال علماء إيران المتميزين، تدرك قيادة الكيان إن إيران لن تنهار بذلك الفعل، فهي أرادت فقط استدراج إيران لحرب تشترك فيها الآلة العسكرية الأمريكية والعربية قد تؤدي حسب التقديرات الصهيونية إلى انهيار النظام الإيراني أو تحجيم دوره.

أما السعودية والإمارات فان خسارتهما فادحة.. و لكن يبدو التفريق بين موقف الدولتين مهما، فالإمارات انخرطت تماما في الدور الصهيوني في المنطقة، وتتنكر لثوابت الأمة، وتعمل بدأب لتدمير عواصمها، وإشعال الحرب والفتن بين أقاليمها، ومحاولة نشر دين جديد، وفتح البلاد لكل شاذ دينيا او أخلاقيا أو سياسيا.. أما السعودية المسكونة بالخوف العميق مع إيران فهي تكتشف بعد سنوات عديدة أنها لم تنجح في إسقاطها.. فلقد كانت الممول لحرب العراق على إيران كما أنها دعمت موجة التحريض الدينية ضد إيران، وأخيرا تورطت في صفقة مع الأمريكان كلفتها الكثير في محاولة لإحداث توازن عسكري مع إيران وإذا بها تعيش الخلل الاستراتيجي في مواجهة عشرات آلاف الحوثيين.

لحظة الحقيقة:

المفاوضات الصعبة التي استمرت أشهرا عديدة بين المفاوض الإيراني من جهة و المفاوضين الأوربيين والأمريكان من جهة أخرى أكدت بلا أدنى شك أن الدولة الإيرانية تعيش حالة استقرار واستقلال قرارها السياسي و تؤكد حرصها على دخول النادي النووي بعناد شديد..

تعضّ إيران على قهرها وتبتلع المهانة المؤقتة.. ولكنها تنتظر التزام الأمريكان بالاتفاق النووي، وتكريسه واقعيا، وهذا في حد ذاته أكبر انتقام.. ويبدو أن ضمانات أمريكية من فريق بايدن قد وصلت.

في مواجهة المرحلة القادمة عدل السعوديون والإماراتيون خطابهم فلم يعد الحديث عن حلف لمحاربة إيران وها هي السعودية تتراجع خطوتين أو ثلاثة عن العلاقة بالكيان الصهيوني وتطالب باستعادة مجلس التعاون الخليجي عافيته وضرورة حضوره في الاتفاق النووي وتتقدم خطوات لإصلاح ما بينها وقطر.. ولعل المرحلة القادمة تفرض اشتراطاتها على الجميع بضرورة فتح حوار بين المملكة وايران.

وفي مواجهة المرحلة القادمة يبدو أن كل التهويل لعملية التخادم بين الإمارات والكيان الصهيوني وتطبيع البحرين وإعلان السودان نيته لا قيمة له بعد أن تكون إيران نجت من الاستهداف الأمريكي.. وقد سقط مشروع صفقة القرن!!

ان هناك ملفات تعاملت إيران معها بطريقة كلفتها كثيرا، وعليها التخلي تلك الطريقة التي تثير الشكوك لدى قطاعات الأمة.. أول سمات التصحيح على المستوى الداخلي تخفيف الضغط عن حرية الرأي وإصلاحات اقتصادية وهيكلية، وعلى المستوى الخارجي التحلي بروح الأخوة بالتحرر من الزاوية الطائفية، التي يجرها إليها طائفيون هنا أو هناك، كما إنها مدعوة لسلوك يليق بالجيرة مع العراق دون المساس بخصوصيته، ودوليا يحتاج الأمر لياقة أكثر سعة.. وسيكون هذا هو الانتصار الأكبر الذي تنتظره الأمة وهو بلاشك من يفك الحصار الحقيقي عنها.. والله غالب على أمره.