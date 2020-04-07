تيريزا ماي تعلق على نقل جونسون للعناية المركزة

علقت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، على نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للعناية المركزة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتبت على “تويتر”، اليوم الاثنين: “خالص دعائنا لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة”، مضيفة: “هذا الفيروس لا يفرق بين شخص وآخر”.

وتابعت: “حافظوا على أنفسكم ابقوا في منازلكم، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد -19)”.

وقالت الحكومة البريطانية، في وقت سابق اليوم، إن رئيس الوزراء البريطاني، تم نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض “كوفيد 19″، وأضافت: “تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه”.

وتدهورت حالة جونسون الصحية، ظهر اليوم، وبناء على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى. وطلب من وزير الخارجية، أن ينوب عنه عند الضرورة”.

كما جاء في البيان: “منذ مساء الأحد، كان رئيس الوزراء تحت رعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن اعترف بالأعراض المستمرة للفيروس”، مضيفا: “يتلقى رئيس الوزراء رعاية ممتازة، ويشكر جميع موظفي خدمة الرعاية الصحية الوطنية على عملهم الشاق وتفانيهم”.

دخل جونسون البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى ليلة الأحد وخضع لاختبارات بعد معاناته المستمرة من أعراض الفيروس التاجي لأكثر من 10 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، تسجيل 439 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، مشيرة إلى أنه بحلول الساعة التاسعة من صباح السادس من أبريل/ نيسان، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة”.