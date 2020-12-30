تيبازة: برنامج جديد لتوزيع المياه.

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صرح مدير التوزيع لشركة سيال في تيبازة انه تم وضع برنامج للتموين بالمياه على اثر أزمة المياة التي شهدتها الولاية مؤخرا جراء انخفاض منسوب سد بوكدراد.

و أوضح المتحدث في تصريح للاذاعة المحلية انه تم تخفيض الإنتاج من 50 الف متر مكعب يوما إلى نصف الكمية حفاظا على احتياطي السد، وتم تغيير برنامج التوزيع إلى البلديات التالية:

– بلدية سيدي غيلاس (يوم بيوم من 6 صباحا إلى منتصف اليوم).

– بلدية شرشال ( يوم بيوم من 6 صباحا الى 11 زوالا ).

– بلدية مراد ( يوم بيوم من 7 إلى 11 زوالا).

– بلدية حجوط ( يوم بيوم من 7 صباحا إلى 11 زوالا). – بلدية الناظور( يوميا الفترة الصباحية ).

لدية تيبازة ( 4ساعات يوميا مقسومة بين الفترة الصباحية و المسائية).

و قد أسندت وزارة الموارد المائية تعليمات، لإنجاز مشاريع دعم للأبار الارتوازية على مستوى ولاية تيبازة، مع ما يقارب 11 بئرا إضافيا، إذ يرتقب أن تبلغ زيادة قدرة إنتاج الماء الشروب ب 9.000 م3 يوميا، لتعزيز الإنتاج المرتقب لسنة 2021.

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