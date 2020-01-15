تيبازة: إيداع رئيس أمن ولاية ومدير أملاك الدولة السابقين السجن

أمر، اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق، لدى مجلس، قضاء بومرداس، بإيداع رئيس أمن ولاية تيبازة السابق، مراقب الشرطة سليم جاي الحبس المؤقت بعد سماعه في ملف “الثراء غير المشروع إساءة استغلال الوظيفة”،في قضية عبد الغني هامل.

واستمع قاضي التحقيق إلى مسؤول الأمن الولائي السابق لتيبازة سليم جاي ضمن إجراء الامتياز القضائي الذي تم بموجبه تحويل ملفه من محكمة تيبازة إلى مجلس بومرداس، ويتعلق الأمر، بوساطات كان يشرف عليها مراقب الشرطة مع مسؤولين تنفيذيين على رأسهم الوالي السابق موسى غلاي ( محبوس في، قضايا فساد).

ويتضمن الملف تهما منها الإثراء غير المشروع و سوء استغلال الوظيفة و المساهمة في حصول هامل على امتيازات غير مبررة منها عقارات في منطقة صناعية بتيبازة وامتيازات أخرى تقدر بعشرات الملايير.

وتم في نفس الإجراء اتخاذ قرار، بوضع مدير أملاك الدولة لتيبازة( م.ب) سابقا الحبس، المؤقت في نفس القضية