تيارت.. 21 مصابا بكورونا يغادرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

غادر ، منذ أمس إلى صباح اليوم، 21 مصابا بوباء كورونا مستشفى يوسف دمرجي بتيارت بعد تماثلهم للشفاء.

وكان المصابون بفيروس كورونا كوفيد 19 قد خضعوا لفترة علاج دامت لأكثر من أسبوعبن.

وحسب مصدر من نقابة “الأوجيتيا” بمستشفى يوسف دمرجي، في إتصال مع “النهار اونلاين”، فإن عملية العلاج مستمرة.

ومن المتوقع ان تغادر مجموعة أخرى المؤسسة الصحية قريبا.

وجدد ذات المصدر دعوته من جميع سكان مدينة تيارت إلى الالتزام بالتداببر الوقائية لمحاصرة الوباء.

وفي قصر الشلالة كشفت مصادر طبية، أن عدد الذين يخضعون للعلاج إلى غاية كتابة هذه الأسطر بلغ 26 شخصا.

ووصفت حالتهم بالمستقرة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء كاملة 17 حالة وهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

اما عدد الوفيات فبلغ منذ انتشار الوباء في قصر الشلالة الى 4 حالات.

مضيفا ان حالات المرضى مستقرة و من المتوقع أن يغادر 10 من أصل 26 المستشفى خلال أيام قليلة بعد بداية تحسن حالتهم.

وارجع مصدر مسؤول في حديث مع “النهار اونلاين”، ارتفاع حالات الإصابة في قصر الشلالة مقارنة بعدد سكانها يعود الى استهتار المواطنين و عدم التزامهم بالتداببر الوقائية.

لا سيما ما تعلق بالتباعد و عدم إستعمال الكمامات وكثرة التجمعات.

حيث ناشد المتحدث السكان إلى وجوب الحذر و أخذ الأمر بجدية.

فيما أثنى أحد عائلات المرضى على دور مسؤولي مستشفى الجيلالي بونعامة وطاقمها الطبي في تقديم الرعاية رغم خطورة الوضع.