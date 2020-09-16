تيارت.. توقيف شخصين بتهمة المساس بنزاهة إمتحان البكالوريا بقصر الشلالة

تمكنت مصالح أمن دائرة قصر الشلالة بولاية تيارت، من توقيف شخصين في قضية المساس بنزاهة إمتحانات شهادة البكالوريا.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ت، ر26 سنة) ، المدعو(ز، ر 20سنة).

وقائع القضية تعود إلى معلومات مفادها وجود شخصين بالقرب من أحد مراكز إجراء امتحان البكالوريا بمدينة قصر الشلالة.

كما أن الشخصان كانا يمسكان بأوراق الإمتحان ويستعملان هاتفيهما، ليتم توقيفهما.

وبعد إجراء عملية التلمس الجسدي تم ضبط بحوزة أحدهما قصاصات ورقية تتضمن أجوبة مهيأة لمادة العلوم الاسلامية.

و أنهما ارسلا رسائل نصية (sms)و بصدد إرسال رسائل أخرى تتضمن أجوبة لامتحان شهادة العلوم الاسلامية.

ليتم حجز هواتفهما النقالة وتحويلهما إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة، الذي أحال ملف القضية على اجراءات المثول الفوري.

وصدر في حق كل واحد منهما سنة حبسا غير نافذة و غرامة مالية تقدر بمائة الف دينار جزائري عن قضية المساس بنزاهة الامتحانات .