تويتر يتحدى ترامب من جديد

في تحد جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعتبر موقع”تويتر” للتواصل الاجتماعي أن تغريدة أخرى لسيد البيت الأبيض تخالف معايير الموقع.

يخص هذا القرار تغريدة تطرق فيها الرئيس الأمريكي إلى تطورات الوضع في مدينة مينيابوليس التي تشهد احتجاجات شعبية غاضبة ترافقها أعمال شغب ونهب واشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين، وذلك بعد مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي من قبل ضابط شرطة استخدم العنف المفرط ضده.

وقال ترامب في التغريدة إنه لا يستطيع الوقوف مكتوف اليدين أمام هذه الأحداث، ووصف المشاغبين في مينيابوليس بأنهم “لصوص يسيؤون لذكرى” الرجل المتوفي المدعو جورج فلويد، مشددا على أنه لم يسمح بوقوع ذلك.