توقيف 6 عناصر تدعم الإرهاب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة، الشلف وورڨلة حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع اليوم.

وأفاد المصدر نفسه بأن مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وتمنراست أوقفت 40 شخصا وضبطت مركبة رباعية الدفع ودراجة نارية و14 مطرقة ضغط و14 مولدا كهربائيا و3 أجهزة كشف عن المعادن وأغراض أخرى.

وفي سياق أخر أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات ضُبط لديهما 8000 قرصا مهلوسا، فيما تم توقيف 16 مهاجر غير شرعيي من جنسيات مختلفة بعين قزام.