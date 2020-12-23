توقيف 5مغاربة ضمن فتح من 37بارون مخدرات بالحدود الغربية

كشفت الجيش الوطني في بيان لها عن توقيف 5 بالونات مخدرات من جنسية مغربية بالإضافة إلى 37 تاجر مخدرات من جنسية جزائرية متلبسين بتهريب24قنطار و58كلغ و632غ من الكيف المعالج عبر الحدود العربية خلال الأسبوع المنصرم وذلك لتحويلها في احتفالات لية السنة الميلادية .

هذا وقد أشار البيان أن أكبر كمية تم حجزها كانت بمنطقة أم العشار بتندوف اين تم حجز10قناطير و03كلغ من الكيف كما تم حجز 6قناطير و87كلغ و670غ من الكيف اثر عمليتين منفصلتين ببشار ،هذا ما يؤكد تحويل المغرب نشاط تهريب المخدرات نحو الجنوب ومنها ينقل عبر شبكات نحو الداخل،هذا وفي عمليات متفرقة تم حجز 4قناطيرو

27كلغ و462غ كيف و 790غ كوكايين و18021 من المهلوسات،كانت موجهة نحو علي الليل للاحتفال برأس السنة الميلادية.

محمد بن ترار