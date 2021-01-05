توقيف 3 أشخاص داخل مسكن لممارسة السحر والشعوذة

أمين بن لزرق

تمكنت مصالح أمن دائرة مازونة بغليزان من توقيف 03 أشخاص داخل مسكن لممارسة السحر والشعوذة .

القضية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى ذات المصالح تفيد بوجود شخص يقوم بممارسة الشعوذة داخل مسكنه بمساعدة شخص من نفس عائلته .

وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين عثر على حروز، طلاسم، كتب قرآنية مدنسة و مواد تستعمل في عملية السحر بالإضافة إلى ضبط امرأتين داخل المسكن.

وقد تم انجاز ملف اجراء قضائي في حق المشتبه فيهما و تقديمهما أمام العدالة حيث تم إيداعهما المؤسسة العقابية الأول عن تهمة تدنيس عمدا للمصحف الشريف ، جنحة النصب مخالفة ممارسة العرافة، الثاني عن تهمة النصب .