توقيف 22 شخصا متورطا في اشتباكات عنيفة بمنطقة عبزيو بالدويرة

أعلنت قيادة الدرك الوطني، عن توقيف 22 شخصا متورطين في اشتباكات عنيفة على مستوى أحد الأحياء بمنطقة عبزيو، بلدية الدويرة بالعاصمة.

وأوضح بيان لمصالح الدرك الوطني، اليوم الاثنين، أن العملية جاءت إثر بلاغ عن طريق الرقم الأخضر للدرك الوطني (10.55) تلقته مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، مفاده نشوب اشتباكات عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء بين مجموعة من الأشخاص، على مستوى حي 2100 مسكن بمنطقة عبزيو، بلدية الدويرة بالعاصمة.

وفور ذلك، تم تشكيل دورية لعناصر الدرك الوطني، مدعمة بأفراد وحدات التدخل، أين أسفرت العملية عن توقيف 22 شخصاً، من بينهم 2 مسبوقان قضائياً، وحجز كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزة الموقوفين، وهي متمثلة في: 7 سيوف من الحجم الكبير، 2 خناجر من الحجم المتوسط، ، آلتين حادتين، 3 مطارق، 39 قارورة ملوتوف، إضافة إلى 3 عصي كبيرة الحجم.