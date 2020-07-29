توقيف 15 شخصا وحجز 07 سيارات

أوقفت أول أمس، مصالح أمن ولاية المسيلة،على أثر دوريات عبر شوارع وأحياء المدينة،15شخصا كانوا ضمن موكب زفاف،خرقوا إجراءات الحجر الصحي،حيث اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة،مع وضع 07 مركبات بالمحشر البلدي،ويأتي هذا في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي،وفرض احترام كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها الوقاية من انتشار فيروس كورونا،ليتم اقتياد الموقفين إلى مقر أمن الولاية،وبالتنسيق مع النيابة المحلية أنجزت ضدهم ملفات جزائية عن قضية خرق الحجر الصحي،إلى حين الفصل في قضيتهم من طرف العدالة.



عبدالباسط ب