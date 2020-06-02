توقيف 05 شبان قتلوا عشرينية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس شمال ولاية شلف مساء أول أمس بإيداع 04 أشخاص الحبس المؤقت فيما استفاد خامسهم من الرقابة القضائية على خلفية الاشتباه في تورطهم في تعذيب وقتل فتاة عشرينية والرميي بها أمام الملحقة الإدارية لبوزغارية شمال شلف.

المتهمين الذي تتراوح أعمارهم بين ال25 و40 سنة تم توقيفهم على خلفية دلائل وقرائن كشفتها تحقيقات مصالح الأمن على خلفية العثورعلى جثة شابة من العشرينات من العمر ملقاة بجوار ملحقة بوزغاية شمال ولاية شلف ،وبعد المعاينة الأولية اتضح أنها جريمة قتل خاصة في ظل ظهور بوادر عنف عليها ، واستنادا إلى الدلائل الموجودة على الجثة واستغلالا لعلاقات الضحية وهاتفها تم التوصل إلى المتهمين الخمسة الذين تم توقيفهم تباعا وإحالتهم على القضاء.

محمد بن ترار