توقيف مشعوذة مسنة تدنس المصحف بالبويرة

تمكنت مصالح الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالبويرة من توقيف مشعوذة مسنة تمارس السحر والشعوذة باستعمال طقوس غريبة للنصب على ضحاياها حيث تم ضبط بمنزلها مصحف مدنس وطلاسم وأشياء أخرى تستعمل في السحر ، وحسب مصادرنا فإن المعنية التي يقارب سنها 70 سنة معروفة بممارستها الشعوذة منذ 30 سنة بمنطفتها ببلدية الشرفة أقصى شرق ولاية البويرة ، وتحول منزلها على مر السنوات إلى مزار لعديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية لعمليات نصب من طرفها ، كما تملك بنتا تبنتها تقبع بالسجن بتهمة تزوير النقود حسب ذات المصادر التي أكدت أنها باتت تزعج جيرانها وسكان المنطقة الذين يتهمونها بنبش القبور وانتهاك حرمة الأموات، حيث تحركت مصالح الأبحاث التابعة للدرك الوطني لتوقيفها وتفتيش منزلها و تم العثور فيه على مصحف مدني وطلاسم وأغراض تستعمل في الشعوذة والسحر ، لتبين التحقيقات أنها تستعمل طقوس غريبة في الإيقاع بضحاياها والنصب عليهم وأمور أخرى ينتظر أن يكشفها التحقيق الذي أمرت به الجهات القضائية بعد سماعها وإيداعها الحبس المؤقت . أحسن مرزوق