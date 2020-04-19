توقيف مجموعة تحرض على الإخلال بالنظام العام

تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي عامر بأمن ولاية المسيلة من تقديم 02 شخصين في العقد الثاني والثالث من العمر من أجل الموضوع المذكور أعلاه،وقائع القضية بدأت على إثر رصد المصالح المختصة بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، قيام مستخدمي صفحتي فيسبوك بالتحريض العلني على التجمهر والإخلال بالنظام العام والتحريض والقذف والتشهير بهيئات عمومية والمساس بها والنشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وباستعمال وسائل التحري القانونية، تمكنت ذات المصالح من توقيف الشخصين المعنيين وإنجاز ملفين قضائيين ضدهما وبعد إستكمال كافة الإجراءات تم تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة من أجل جنحة العرض بغرض الدعاية لمنشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، جنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، جنحة التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح وجنحة القذف، الذي بدوره أحالهما على جلسة المثول الفوري أين أمر قاضي الجلسة بإيداعهما بمؤسسة إعادة التربية ببوسعادة .

عبدالباسط بديار