توقيف فتاة بسبب فيديو تضليلي حول كورونا

أوقف عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، فتاة في العقد الثاني من عمرها ،بعد نشرها لمقطع فيديو عبر “فيسبوك” يتناول أخبار مغلوطة حول وضعية فيروس كورونا بولاية المسيلة، مع تشكيكها في عدد المصابين المصرح بهم من الجهات المختصة، وتندرج هذه العملية في إطار محاربة كل أشكال الجريمة الإلكترونية عبر إقليم الاختصاص،في ظل الراهن المتعلق بمواجهة تفشي فيروس كورونا ، ليتم على الفور تحديد هويتها وتوقيفها، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة ،وفق إجراءات المثول الفوري،عن تهمة عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، متبوع بالقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالباسط بديار