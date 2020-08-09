توقيف عصابة يقودها لاعب دولي سابق

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 1٬302

تمكنت مصالح الأمن مؤخرا من توقيف عصابة لها علاقة بمحرضين في داخل وخارج البلاد والمال الفاسد ومتورط فيها إداريون و بعض الأشخاص من الأسلاك الأمنية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد نقلا عن المصالح الأمنية.

وذكر المصدر أن “مصالحنا الأمنية تمكنت في الأيام القليلة الماضية من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية لها علاقة ببعض المحرضين في الداخل والخارج والمال الفاسد متورط فيها بعض المسؤولين الإداريين وبعض الأشخاص من الأسلاك الأمنية”. وأضافت مصالح الأمن بأن العصابة التي “يقودها لاعب دولي سابق في كرة القدم تضم أيضا مسجونين وفارين” من البلاد.

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك