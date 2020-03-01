توقيف عصابة وحجز حوالي 2000 قرص مهلوس بالمدية

تمكنت فرقة “BRI” بولاية المدية من توقيف شبكة اجرامية خطيرة وحجز ما يقارب 2000 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء بقصر البخاري.

وأفادت المديرية العامة للامن الوطني للمدية، اليوم الاحد في بيان لها، أن قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تمكنت الأسبوع الماضي من الإطاحة بالعصابة التي تحترف ترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب.

وأشار ذات البيان ان العملية جاءت بناءا على استغلال لمعلومات وصلت إلى علم عناصر الفرقة، مفادها وجود مجموعة اشخاص يقومون بترويج لهذه المؤثرات.

ليتم مباشرة عمليات البحث والتحري، والتي اسفرت على الإطاحة بـ9 اشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح اعمارهم بين 25 و35 سنة.

كما تم حجز ما يقارب 2000 قرص مهلوس واسلحة بيضاء متمثلة في سيوف وسكاكين كبيرة الحجم بالإضافة الى مبلغ مالي من عائدات الإتجار في السموم.

وتم احالة ملفات قضائية ضد هؤلاء امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري