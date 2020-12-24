توقيف شخصين (رجل وإمرأة) استلما 25 مليون سنتيم من شخص

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، خلال من توقيف شخصين (رجل و امرأة) عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض النصب و انتحال صفة الغير.

وجاءت هذه القضية بعد شكوى التي تلقتها المصلحة من قبل الضحية، بخصوص تعرضه إلى النصب و طلب مزية غير مستحقة بقيمة 25 مليون سنتيم من قبل شخصين بغية تسهيل دراسة ملفه الإداري و منحه الموافقة من طرف اللجنة الولائية للحصول على رخصة حفر بئر ببلدية غليزان. وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت المصلحة من توقيف المشتبه فيهما على متن مركبة متلبسين باستلام المبلغ المالي المتفق عليه من الضحية، ليتم تحويلهم إلى المصلحة، خلال التحقيق تبين أن الشخصين انتحلوا صفة موظف لغرض النصب على الضحية و سلبه المبلغ المالي.

وقد تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهما، و تقديمهم أمام العدالة.

أمين بن لزرق